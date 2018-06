Chambre de Métiers et de l'Artisanat: "Un très bon équilibre aujourd'hui"

Comme tous les ans, la chambre de Métiers et l’Artisanat dévoile ses comptes de l'année écoulée lors de son assemblée générale.



"Comptes qui sont en excédent, donc un très bon équilibre aujourd’hui de la chambre de Métiers et de l’Artisanat. On arrive à mettre en place l’ensemble de nos actions et en même temps on arrive à maitriser le fonctionnement de la chambre, donc on est sur un équilibre", souligne Bernard Picardo, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.



Les rapports des commissions, que ce soit sur l'économie, la formation professionnelle, la transition numérique, le bâtiment, sur lequel les élus ont travaillé, ont été validés ce matin.



"Notre budget s’élève à 23 millions d’euros, budget en équilibre aujourd’hui", se félicite le président de la CMAR, Bernard Picardo.