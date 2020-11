Chaloupe St-Leu: Une école toute neuve, mais des étais pour la soutenir

Lorsque son fils est entré en maternelle, il y a maintenant 8 ans, on lui avait promis que l'année suivante, il serait dans une école maternelle toute neuve. Ladite école maternelle a été livrée lorsque le petit était en CE2, trop tard, donc, et la seconde partie, l'école primaire, a été livrée ce 17 août. Marie-Josie Voltaire est agacée par ces travaux qui, après des années de retard, sont pour le moins imparfaits.



Tout d'abord, nous dit-elle, l'entrée de l'école se fait directement par la route, les travaux de l'accès n'étant pas terminés, les petits élèves doivent entrer en marchant sur la route. Pas d'interphone au portail, des fils électriques qui tombent dénudés des plafonds, un ascenseur, certes, mais dont personne n'a la clef... Les malfaçons sont nombreuses dans cette école toute neuve, mais la mairie n'a pas, selon la mère d'élève, daigné venir au dernier conseil d'école, jeudi dernier. Pourtant, ç'eût été l'occasion pour les parents de poser des questions quant aux finitions, et de demander quand bibliothèque et salle d'informatique seront meublées.



Des étais ont été placés à la jonction de l'école maternelle et de l'école primaire, qui inquiètent Mme Voltaire, tout autant que l'absence de clôture à l'arrière de la cantine, cantine dont l'imperméabilisation a été refaite, mais non les peintures, aussi reste-t-il des traces de moisissures, nous explique la jeune femme. "La rentrée date maintenant de deux mois et demi, combien de temps durera ce provisoire?", s'agace-t-elle, inquiète pour la sécurité des enfants.