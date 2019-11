Sport Réunion Chaloupe St-Leu: La Coupe de France d'escalade en bloc se déroule ce weekend





Manon Hily, membre du club 7alouest et de l’équipe de France sénior de bloc, et Lucile Saurel, membre du club Austral ROC et de l’équipe de France sénior de bloc, seront les marraines de cet évènement.



Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir Oriane Bertone, membre du club 7aouest et du pôle espoir outre mer, double championne du Monde et d’Europe de bloc et difficulté en minime.



71 compétiteurs seront réunis pour vous offrir un vrai spectacle de performances physiques et sportives sur une structure artificielle d’escalade de niveau international.



Ce samedi soir de 19h00 à 21h30, se dérouleront les finales séniors : grand show organisé à l’occasion de ce temps fort de l’escalade.



Le palmarès des marraines



Manon Hily, 25 ans, membre du club 7alouest et de l’équipe de France sénior de bloc sera la marraine de cette étape de Coupe de France de bloc.



“Je suis très heureuse de revenir grimper sur le mur de la Chaloupe à la Réunion pour cette Coupe de France. Cela rappelle toujours de bons souvenirs aux cotés de la famille et des personnes qui sont là depuis le début de cette aventure de grimpeuse. J’ai hâte de partager ce moment avec tout le monde et de retrouver ce qui fut mon épanouissement personnel pendant tant d’années."



Bloc Palmarès 2018 1ère – Coupe de France Chambéry

4ème – Coupe de France Chamonix

1ère – Coupe de France St Leu 1

2ème – Championnat de France Paris 2

1ère au Classement général “Coupe de France de bloc 2018 »

"Ça fait 2 ans que j’ai quitté la Réunion pour venir au pôle France de Voiron pour pouvoir lier les études et le sport. Ma vie est plutôt chargée depuis et je n’ai donc pas le temps de m’ennuyer. Cette année je passe en senior chez les 'grandes', ce qui va être pour moi un nouveau challenge et me donne envie d’être encore plus forte ! J’essaye de rentrer une fois par an à la Réunion et ça fait toujours plaisir de revenir grimper sur mon île ! Par contre depuis que je suis partie, je n’ai pas participé à la coupe de France de st Leu . Je suis super contente de venir cette année pour y participer et suis très honorée d’en être la marraine."



Bloc Palmarès 2019 4e championnats du monde de bloc jeune 2019

5e championnats d’Europe de bloc jeune 2019

5e championnats de France sénior 2019

