Chalon-sur-Saône: Les trois enfants morts noyés dans un lac étaient originaires de Mayotte

Trois enfants sont morts noyés, dimanche soir, dans un lac près de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Les deux frères de 13 et 10 ans et une soeur de 9 ans, ne savaient pas nager.



Les trois enfants étaient originaires de Mayotte.



Les deux plus jeunes ont apparemment voulu se tremper les pieds. Ils ne souhaitaient pas se baigner puisqu'ils avaient conservé tous leurs vêtements. Pour une raison encore inconnue, ils se sont avancés de quelques mètres, sans savoir que l'eau y était beaucoup plus profonde.



Comme ils ne savaient pas nager, ils ont perdu pied et leur frère plus âgé s'est porté à leur secours. Il y a malheureusement lui aussi laissé la vie.



L'alerte a été donnée vers 19h30. Trente-sept pompiers ont été mobilisés, dont neuf plongeurs et un sauveteur aquatique. Les enfants ont été sortis de l'eau par les pompiers à une distance de cinq à six mètres du bord et 4,5 mètres de profondeur dans une eau à dix degrés.