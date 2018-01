Challenge sportif des ados au stade de la Cocoteraie

Plus de 150 jeunes, faisant parties des 7 centres pour adolescents de Saint-Paul, se sont affrontés lors d’un défi sportif mêlant course d’orientation, volley-ball, handball et football à l’Étang.



Cette journée a permis de favoriser l’entraide et l’échange entre les jeunes des différents quartiers de la ville dans une ambiance conviviale, empreinte de fair-play. En plus des animateurs, 6 éducateurs sportifs ont également pris part à la bonne organisation des compétitions sous la houlette de Daisy Perianayagom, coordonnatrice de cette rencontre.