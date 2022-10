Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Challenge sportif Départemental des collégiens : Plus de 1000 collégiens à Champ-Fleuri 45 collèges ont répondu présents pour cette manifestation qui marque son retour après deux années d’absence. Une 3ème édition accueillie avec succès par les collégiens qui pendant une journée ont pu se mesurer dans différentes épreuves sportives sur le site du complexe sportif de Champ-Fleuri en partenariat avec l’UNSS (Union National du Sport Scolaire) et la mairie de Saint-Denis. Un rendez-vous qui a pour objectif de promouvoir la pratique du sport en favorisant les passerelles entre le sport scolaire et associatif ou privé. Il s’agit aussi de développer les valeurs et les bienfaits du sport, de la citoyenneté et de l’olympisme. Et le grand gagnant du Challenge est : le collège Emile Hugot de Sainte-Clotilde !



Tout au long de la journée, les collégiens venus des 4 coins de l’île se sont mesurés à travers 8 épreuves sportives. Des épreuves avec des exigences motrices et des aptitudes qui permettent aux participants de développer la précision, la concentration, l’habileté, la puissance ou encore la synchronisation. Tir à l’arc, basket, soulevé de pneu, parcours ninja, escalade, course de relais, tir à la corde et lancer de sac lesté ont permis d’établir un classement pour désigner les lauréats de ce challenge.

Ainsi, via le financement du CRUNSS (Comité régional) et des 85 associations sportives UNSS des collèges publics et privés, ce ne sont pas moins de 18 000 collégiens qui participent chaque année aux compétions sportives. Pour chacune des associations, une aide forfaitaire de 800 € est attribuée avec une majoration de 400 € pour les associations situées dans des zones excentrées. Cette aide est versée pour permettre le transport des collégiens vers les lieux où sont exercées les activités sportives.

« Le Département est évidemment fier d’être un partenaire dynamique de l’UNSS tout au long de l’année, avec l’attribution d’une subvention annuelle au Comité Régional ainsi qu’une aide forfaitaire à chaque association sportive », a ajouté le Vice-président en charge du sport et du bien-être.

Alors que la sédentarité progresse d’année en année, et s’est accentuée avec la crise sanitaire, le renforcement de la pratique sportive pour tous, chez les enfants et les jeunes en particulier, est un enjeu de santé publique que le Conseil Départemental a inscrit dans les priorités de sa mandature 2022/2028.

La Collectivité, labellisée " Terre de Jeux 2024 " « Le sport est en effet vecteur de bien-être et de bonne santé, ce qui est très important de rappeler à l’heure où notre jeunesse est confrontée aux problématiques d’obésité et de sédentarité », a expliqué Philippe Potin.

Des ateliers sur la protection de l'environnement, autour des thèmes de santé et de nutrition dans le but de sensibiliser les jeunes collégiens aux grands enjeux de santé publique, aux actions de prévention contre les addictions et aux dangers liés au tabagisme ont été proposés tout au long de cette journée.

Les jeunes ont pu également s’informer sur le programme « santé/sport », développement durable et sport/handicap.

Une journée qui a été aussi l’occasion de promouvoir les valeurs de l’Olympisme. Avec les JOP (Jeux Olympiques et Paralympiques) de PARIS 2024. La Collectivité, labellisée « Terre de Jeux 2024 » offre l’opportunité, aux collégiens, tout au long de l’Olympiade, de valoriser la place du sport dans la société réunionnaise.

Pour la rentrée 2022-2023, il est proposé aux collèges publics, sur la base du volontariat, un concours dédié aux valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme qui verra le collège lauréat se rendre à Paris en juillet 2024 pour assister à une partie des épreuves sportives.

La journée s’est terminée par la remise des prix dans une ambiance euphorique. Tous les participants ont été récompensés avec pour finir les cris de joie du collège vainqueur de ce Challenge Départemental des collégiens 2022.

Les récompenses : 1 000 € pour le 1er prix : Collège Emile Hugot de Sainte-Clotilde

800 € pour le 2e prix : Collège Amiral Bouvet de Saint-Benoit

600 € pour le 3e prix : Collège Achille Grondin de Saint-Joseph

400 € du 4e au 10e prix,

300 € du 11e au 25e prix.

Dossier de presse : Challenge Sportif Départementale des Collèges - 2022 « Le sport porte aussi des valeurs essentielles : l’inclusion, l’excellence, le partage, la solidarité. Toutes ces valeurs intimement liées à notre attachement à l’école de la République forgent nos enfants à devenir les citoyens éclairés et éclairants de demain », a précisé en préambule, Philippe Potin, Vice-président délégué au développement du sport et du bien-être.Tout au long de la journée, les collégiens venus des 4 coins de l’île se sont mesurés à travers 8 épreuves sportives. Des épreuves avec des exigences motrices et des aptitudes qui permettent aux participants de développer la précision, la concentration, l’habileté, la puissance ou encore la synchronisation. Tir à l’arc, basket, soulevé de pneu, parcours ninja, escalade, course de relais, tir à la corde et lancer de sac lesté ont permis d’établir un classement pour désigner les lauréats de ce challenge.Ainsi, via le financement du CRUNSS (Comité régional) et des 85 associations sportives UNSS des collèges publics et privés, ce ne sont pas moins de 18 000 collégiens qui participent chaque année aux compétions sportives. Pour chacune des associations, une aide forfaitaire de 800 € est attribuée avec une majoration de 400 € pour les associations situées dans des zones excentrées. Cette aide est versée pour permettre le transport des collégiens vers les lieux où sont exercées les activités sportives.« Le Département est évidemment fier d’être un partenaire dynamique de l’UNSS tout au long de l’année, avec l’attribution d’une subvention annuelle au Comité Régional ainsi qu’une aide forfaitaire à chaque association sportive », a ajouté le Vice-président en charge du sport et du bien-être.Alors que la sédentarité progresse d’année en année, et s’est accentuée avec la crise sanitaire, le renforcement de la pratique sportive pour tous, chez les enfants et les jeunes en particulier, est un enjeu de santé publique que le Conseil Départemental a inscrit dans les priorités de sa mandature 2022/2028.« Le sport est en effet vecteur de bien-être et de bonne santé, ce qui est très important de rappeler à l’heure où notre jeunesse est confrontée aux problématiques d’obésité et de sédentarité », a expliqué Philippe Potin.Des ateliers sur la protection de l'environnement, autour des thèmes de santé et de nutrition dans le but de sensibiliser les jeunes collégiens aux grands enjeux de santé publique, aux actions de prévention contre les addictions et aux dangers liés au tabagisme ont été proposés tout au long de cette journée.Les jeunes ont pu également s’informer sur le programme « santé/sport », développement durable et sport/handicap.Une journée qui a été aussi l’occasion de promouvoir les valeurs de l’Olympisme. Avec les JOP (Jeux Olympiques et Paralympiques) de PARIS 2024. La Collectivité, labellisée « Terre de Jeux 2024 » offre l’opportunité, aux collégiens, tout au long de l’Olympiade, de valoriser la place du sport dans la société réunionnaise.Pour la rentrée 2022-2023, il est proposé aux collèges publics, sur la base du volontariat, un concours dédié aux valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme qui verra le collège lauréat se rendre à Paris en juillet 2024 pour assister à une partie des épreuves sportives.La journée s’est terminée par la remise des prix dans une ambiance euphorique. Tous les participants ont été récompensés avec pour finir les cris de joie du collège vainqueur de ce Challenge Départemental des collégiens 2022.





Dans la même rubrique : < > Nos centenaires à l’honneur à Saint-Paul ! Beau succès pour le final de la Semaine Bleue