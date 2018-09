Challenge des créateurs 2018 : Les inscriptions ouvertes

Le Challenge des Créateurs fête son 21e anniversaire. Chaque année depuis la 1ère édition lancée en 1998, ce concours rencontre un fort succès auprès des Réunionnais, passant de 35 candidatures en 2008 à plus de 140 candidatures lors de la dernière édition. Au fil des ans, il s’est progressivement développé pour s’inscrire durablement dans le paysage réunionnais, toujours avec pour objectif de mettre en valeur le parcours exemplaire de personnes qui ont choisi la voie de l’entreprenariat pour sortir du chômage.



Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée aux affaires culturelles et à l’Insertion par l’activité économique, a rappelé, lors d’un point presse en présence de l’ensemble des partenaires et d’anciens lauréats, que chaque année, environ 1/3 des candidatures concernent des personnes en situation sociale très difficile au moment de la création (allocataire du RSA ou bénéficiaire de l’ASS) : « cette situation démontre bien que la création d’entreprise peut réellement constituer une solution d’insertion professionnelle durable. C’est un chemin que le Département s’efforce de tracer à travers une politique volontariste alliant solidarité économique et solidarité sociale. Le Challenge des créateurs récompensera une nouvelle fois, 14 chefs d’entreprise qui ont fait le choix d’être acteurs de leur propre insertion et de surmonter leurs difficultés socioprofessionnelles, en créant leur propre emploi. Il est essentiel de redonner confiance aux réunionnais et de valoriser par l’exemple, le parcours et le savoir-faire des chefs et responsables des très petites entreprises locales, porteurs de projets innovants, viables et pourvoyeurs d’emplois».



Le Challenge des créateurs est un véritable révélateur de réussite, puisque sur les 86 lauréats du challenge récompensés depuis 1998, plus de la moitié (48) sont en 2017, encore en activité. La durée de vie moyenne des entreprises lauréates est de 6 ans et 3 mois. Une étude menée par Nexa sur les entreprises créées en 2010 par des personnes au chômage, indique que la pérennité au-delà de trois ans des entreprises créées est de 60% à La Réunion ; cela démontre que la création d’entreprise peut réellement constituer une solution d’insertion professionnelle durable.



La date limite d’inscription au concours est prolongée sur le site Internet de la Collectivité jusqu’au lundi 17 septembre 2018 à minuit, en lien avec nos partenaires. Rendez-vous sur departement974.fr !