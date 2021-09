Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Challenge départemental de sensibilisation aux économies d’énergie, 1ère saison : le palmarès a été dévoilé

Et le premier prix est décerné au collège… Le Ruisseau à Saint-Louis !

Explosion de joie au Téat Champ-Fleuri ce vendredi 10 septembre à l’annonce des lauréats du Challenge Départemental de Sensibilisation aux Économies d’Énergie ou CDS2E. Les autres champions de la lutte contre le gaspillage énergétique ont également été mis à l’honneur sur la grande scène : les collèges du 14e Km au Tampon (2e prix), Les Deux Canons à Saint-Denis (3e prix), Teixeira da Motta à La Possession (4e) et Les Mascareignes à Saint-Denis (5e). C’est dans cette ambiance festive - tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires - que prenait fin la saison 1 de ce concours organisé par le Département en partenariat avec EDF, Sciences Réunion, Cerema et Ifpeb qui a vu la participation de 15 collèges de l’île.



Animé par le Cerema et l’Ifpeb, ce défi comprenait un accompagnement et des kits pédagogiques. Sabrina Tionohoué, vice-Présidente du Département déléguée à la Vie Educative a rappelé que notre Collectivité est mobilisée sur tout ces aspects, dans le cadre du plan de Transition Écologique et Solidaire depuis plusieurs années : « Nous soutenons le développement des énergies renouvelables, en installant des panneaux photovoltaïques sur des collèges; nous avons mis en place le plan 1 million d’Arbres. Nous avons aussi l’ambition de devenir une Collectivité qui produit davantage qu’elle ne consomme d’énergie, nous achetons des voitures électriques pour lutter contre la consommation d’énergie fossile ». Par ailleurs, le Département s’attache à construire et à réhabiliter des collèges en adoptant une démarche PERENE (PERformance ENErgétique) à l’instar des travaux menés au Tampon 12e, Roquefeuil à Saint-Paul.

Comment s’est déroulé le challenge ?

Chaque équipe CDS2E composée d’enseignants, de personnels administratifs et techniques et de collégiens, devait mettre en place des actions au sein de son établissement, pour tenter de réduire sa consommation énergétique. Pour suivre leur consommation, un relevé régulier était remis. « À l’image du concours « No Gaspi », mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, il s’agit cette fois de lutter contre le gaspillage énergétique ». Un défi relevé par tous les participants. Parallèlement à ces actions, les établissements scolaires ont accueilli tour à tour le stand Ecowatt d’EDF Réunion; un espace pédagogique, animé par Sciences Réunion et ont pu former des ambassadeurs. Nathalie Damour qui représentait EDF a chaleureusement remercié les élèves qui sont à ses yeux « les meilleurs ambassadeurs de l’écologie ».



Les collégiens ont aussi participé au Challenge national d’économies d’énergie, baptisé CUBE.S.



A travers le CDS2E, le Département vise à Rendre les collégiens et leur famille acteurs de la maîtrise d’énergie dans les collèges et dans leur foyer. Après la saison 1 qui s’est achevée en apothéose avec la présentation des projets, une chorégraphie et la diffusion de films, le coup d’envoi de la saison 2 a été donné dans la foulée au Téat Champ-Fleuri, dans le cadre de la célébration de la Semaine du Développement Durable. Quinze nouveaux collèges participeront à cette nouvelle aventure, toujours placée sous le signe de l’économie d’énergie.

Palmarès de la saison 1 du CDS2E : 1er prix : 2 500 € LE RUISSEAU

2ème prix : 2 000 € 14ème KM

3ème prix : 1 500 € LES DEUX CANONS

4ème prix : 1 000 € TEIXERA DA MOTTA

5ème prix : 500 € LES MASCAREIGNES

Explosion de joie au Téat Champ-Fleuri ce vendredi 10 septembre à l’annonce des lauréats du Challenge Départemental de Sensibilisation aux Économies d’Énergie ou CDS2E. Les autres champions de la lutte contre le gaspillage énergétique ont également été mis à l’honneur sur la grande scène : les collèges du 14e Km au Tampon (2e prix), Les Deux Canons à Saint-Denis (3e prix), Teixeira da Motta à La Possession (4e) et Les Mascareignes à Saint-Denis (5e). C’est dans cette ambiance festive - tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires - que prenait fin la saison 1 de ce concours organisé par le Département en partenariat avec EDF, Sciences Réunion, Cerema et Ifpeb qui a vu la participation de 15 collèges de l’île.Animé par le Cerema et l’Ifpeb, ce défi comprenait un accompagnement et des kits pédagogiques. Sabrina Tionohoué, vice-Présidente du Département déléguée à la Vie Educative a rappelé que notre Collectivité est mobilisée sur tout ces aspects, dans le cadre du plan de Transition Écologique et Solidaire depuis plusieurs années : « Nous soutenons le développement des énergies renouvelables, en installant des panneaux photovoltaïques sur des collèges; nous avons mis en place le plan 1 million d’Arbres. Nous avons aussi l’ambition de devenir une Collectivité qui produit davantage qu’elle ne consomme d’énergie, nous achetons des voitures électriques pour lutter contre la consommation d’énergie fossile ». Par ailleurs, le Département s’attache à construire et à réhabiliter des collèges en adoptant une démarche PERENE (PERformance ENErgétique) à l’instar des travaux menés au Tampon 12e, Roquefeuil à Saint-Paul.Chaque équipe CDS2E composée d’enseignants, de personnels administratifs et techniques et de collégiens, devait mettre en place des actions au sein de son établissement, pour tenter de réduire sa consommation énergétique. Pour suivre leur consommation, un relevé régulier était remis. « À l’image du concours « No Gaspi », mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, il s’agit cette fois de lutter contre le gaspillage énergétique ». Un défi relevé par tous les participants. Parallèlement à ces actions, les établissements scolaires ont accueilli tour à tour le stand Ecowatt d’EDF Réunion; un espace pédagogique, animé par Sciences Réunion et ont pu former des ambassadeurs. Nathalie Damour qui représentait EDF a chaleureusement remercié les élèves qui sont à ses yeux « les meilleurs ambassadeurs de l’écologie ».Les collégiens ont aussi participé au Challenge national d’économies d’énergie, baptisé CUBE.S.A travers le CDS2E, le Département vise à Rendre les collégiens et leur famille acteurs de la maîtrise d’énergie dans les collèges et dans leur foyer. Après la saison 1 qui s’est achevée en apothéose avec la présentation des projets, une chorégraphie et la diffusion de films, le coup d’envoi de la saison 2 a été donné dans la foulée au Téat Champ-Fleuri, dans le cadre de la célébration de la Semaine du Développement Durable. Quinze nouveaux collèges participeront à cette nouvelle aventure, toujours placée sous le signe de l’économie d’énergie.





Dans la même rubrique : < > Bienvenue aux étudiants internationaux et au Secrétaire d’État Clément Beaune "Lucette Michaux-Chevry était aussi une amoureuse des Outre-mer"