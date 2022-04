Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Challenge départemental Les Ulysiades 2022 à Saint-Pierre : un challenge sportif en avant-goût des Jeux paralympiques de 2024 Le terme "Ulysiades" fait référence aux rencontres sportives réunissant les élèves des classes ULIS ou Unités Locales pour l’Inclusion Scolaire, dans les collèges.





Béatrice Sigismeau a ajouté que "Le Département répond présent aux côtés des jeunes pour ces grands événements, mais aussi et surtout, au quotidien pour qu’ils arrivent à monter en performance. La Collectivité intervient à tous les niveaux de la pratique sportive, en faveur du sport de masse, du sport de haut niveau et accompagne les opérateurs transversaux du monde sportif notamment par le financement de manifestations d'envergure. Un budget conséquent de plus de 2M€ y est consacré chaque année, dont un investissement de près de 200 000 € en faveur du Handisport. Nous y sommes attachés d’autant plus que la pratique sportive touche des domaines fondamentaux : l’éducation, l’insertion, le respect, la confiance à consolider, l’enjeu de santé publique, la valorisation de ses propres performances, de son club, de sa commune et de son île". 240 jeunes venus des 4 secteurs de l’île ont participé à ce challenge départemental organisé par la Ligue Sport Adapté de La Réunion en collaboration avec le Conseil départemental et d’autres partenaires, au complexe sportif de Casabona à Saint-Pierre, ce jeudi 28 avril. "Au-delà de ses ambitions d’offrir du plaisir à travers la pratique sportive, cette 2e édition des Ulysiades est aussi l’occasion de voir émerger la relève, les futurs grands sportifs du sport adapté" a déclaré la Vice-présidente du Département, Béatrice Sigismeau, qui représentait le Président Cyrille Melchior. S'adressant aux jeunes, elle a déclaré avec enthousiasme : "En donnant le meilleur de vous-mêmes, vous montrez le meilleur de votre ULIS ; vous manifestez aussi l’espoir et le désir de défendre les couleurs de l'île lors des prochains jeux paralympiques de 2024."Georges-Marie Nacoulivala, Vice-président de la Ligue du Sport Adapté à La Réunion confirme : "Les classes ULIS, qui sont des dispositifs permettant la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'établissements scolaires ordinaires, nous semblent incontournables dans le repérage de la relève et des futurs sportifs du Sport Adapté. Mais avant tout, les jeunes sont là pour s’épanouir, pour (re)découvrir et pratiquer des activités sportives, être ensemble, partager l’esprit d’équipe".Basket-ball, home-ball, tennis de table, athlétisme, course 100m, lancer de vortex étaient au programme des collégiens qui ont apprécié la journée. C’est le cas de Wallen et Raphaël, élèves du collège Elie Wiesel du Chaudron : "En plus du sport, c’est aussi l’occasion de revoir des amis et de rencontrer d’autres jeunes. Nous sommes contents d’être venus". Honorine Tanian, coordinatrice ULIS à Saint-Denis atteste que "Les élèves aiment beaucoup le sport. Les Ulysiades leur permettent de découvrir certaines disciplines comme le home-ball, qu’ils ne connaissent pas. Ils peuvent essayer et voir si ça leur plaît pour ensuite, pourquoi pas, faire partie d’un club et participer à des championnats. Par ailleurs, certains ne connaissaient pas Saint-Pierre et tout au long du trajet, ils étaient contents de découvrir les paysages de La Réunion".Béatrice Sigismeau a ajouté que "Le Département répond présent aux côtés des jeunes pour ces grands événements, mais aussi et surtout, au quotidien pour qu’ils arrivent à monter en performance. La Collectivité intervient à tous les niveaux de la pratique sportive, en faveur du sport de masse, du sport de haut niveau et accompagne les opérateurs transversaux du monde sportif notamment par le financement de manifestations d'envergure. Un budget conséquent de plus de 2M€ y est consacré chaque année, dont un investissement de près de 200 000 € en faveur du Handisport. Nous y sommes attachés d’autant plus que la pratique sportive touche des domaines fondamentaux : l’éducation, l’insertion, le respect, la confiance à consolider, l’enjeu de santé publique, la valorisation de ses propres performances, de son club, de sa commune et de son île".











