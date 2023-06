A la Une . Challenge Mai à Vélo : Plus de 18.600 km parcourus par les 10 premiers classés

Les 10 gagnants du challenge Mai à Vélo qui s’est déroulé du 1er au 31 mai sur l’application Geovelo ont reçu ce jeudi leur prix au siège du Syndicat mixte des transports de La Réunion (SMTR), remis par Patrice Boulevart, président du SMTR, en présence de madame Monique Orphé, élue déléguée au plan vélo de la ville de Saint-Denis. Un événement national auquel La Réunion a participé pour la première fois cette année. Par NP - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 15:24

"Mai à vélo" est pour chacune et chacun l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette mobilité active et son territoire, au quotidien, grâce notamment au challenge sur l’application Geovelo. C’est dans le cadre de son partenariat avec l’application que le SMTR a proposé aux Réunionnais de fêter le vélo en participant au challenge via la communauté Geovelo "Réunion SMTR". L’événement était un moyen de se challenger en faisant un maximum de kilomètres et également de défendre les couleurs de La Réunion car chaque communauté était elle-même en compétition avec les autres.



Sur les 1.062 membres actifs de l'application Géovélo, 740 personnes ont participé à ce challenge Mai à Vélo. Un challenge bien suivi par les amoureux de la petite reine puisque l'ensemble des participants ont parcouru plus de 81.000 km, "ce qui fait quelques allers-retours Réunion/Paris (rires) dont plus de 18.000 km pour les 10 premiers", salue Patrice Boulevart, président du SMTR et vice-président de la Région en charge des mobilités.



Ce challenge a également été l'occasion pour les participants de recenser 41 signalements et contributions sur l'application Géovélo, contre 17 avril. À eux seuls, les 10 premiers du classement local ont parcouru 18 651 kilomètres. Un onzième participant a été tiré au sort et a reçu un lot remis par les élus. Tous ont pu profiter de cette remise des prix pour se rencontrer et échanger.

Le vainqueur de ce challenge, Jacques Blard, a pu repartir avec un nouveau VTT, tandis que Sabine Nativel et Mehdi Ceustermans, respectivement seconde et troisième, ont reçu des smartphones. Les autres gagnants ont quant à eux remporté une carte cadeau dans un magasin de sports.



Le SMTR a clôturé cette remise des prix en rappelant que Mai à vélo était terminé mais que les occasions de prendre son vélo et d’additionner des kilomètres pour se challenger soi-même, et éviter de prendre la voiture restent nombreuses : aller au travail, déposer les enfants à l’école, faire quelques courses…



Le Syndicat donne également rendez-vous aux Réunionnais en septembre prochain à l'occasion de l'évènement "Village des mobilités", qui se tiendra dans la micro-région Ouest.