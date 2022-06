A la Une . Challenge Everest 974 : Deux gendarmes relèvent un sacré défi pour une bonne cause

Aurélien et Romain, deux gendarmes de la COB de l'Étang-Salée, vont relever un sacré défi pour la bonne cause ce samedi 18 juin. En effet, ils vont tenter de gravir les 8848m de l'Everest mais à la Réunion. Pour cet évènement, les militaires soutiennent l'Association Petit Cœur de Beurre, comme le rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook : Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 16:00

Ce samedi 18 juin à partir de 22H, Aurélien et Romain, deux gendarmes de la COB de l'Étang-Salé, vont relever un défi sportif exceptionnel aux Avirons : Gravir les 8848m de l'Everest ... mais à La Réunion ! Ils seront accompagnés par l' Association Tôlérans !



Pour cet évènement, les militaires soutiennent l'Association Petit Cœur de Beurre, un choix qui s'imposait naturellement : Anna, la fille du gendarme Aurélien, est née avec une malformation du cœur (Communication Inter Auriculaire). Le gendarme et sa famille ont pu compter sur le soutien de l'association Petit Cœur de Beurre pendant cette épreuve difficile et éprouvante. Heureusement, tout s'est bien passé pour Anna, qui a été opérée en 2016, et elle est aujourd'hui une petite fille très en forme et pleine de vie.



La Gendarmerie de La Réunion salue l'initiative de ces gendarmes, mettant à profit leur passion pour le sport pour faire avancer la cause de la cardiopathie congénitale! Bravo et courage à eux !



​Explication du challenge dans la vidéo ci-dessous :





