A la Une .. Chaleur proche des records, grains dans le Sud samedi après-midi, tendances pour dimanche

De bons grains localement orageux sont possibles samedi après-midi principalement sur la moitié Sud. Prévisions pour la nuit du 13 au 14 Décembre



➡️ Les averses cessent en début de soirée. La couverture nuageuse se délite mettant en évidence le ciel étoilé magnifié par le bel éclairage lunaire.



🎏 Les brises s'imposent partout.



🌊 La mer reste est belle à peu agitée.



🌡️ Les températures nocturnes affichent des valeurs supérieures aux normales: autour de 24 à 25° sur le littoral et même 27° au Port et entre 11 et 18° dans l'intérieur et les hauts.



Prévisions pour le samedi 14 Décembre



Encore bien chaud avec des averses modérées à soutenues sur la moitié Sud l'après-midi.



➡️ Le soleil matinal exacerbe rapidement la chaleur ambiante. Puis suivant un scénario bien rodé les nuages bourgeonnent sur les pentes et dans l'intérieur. Certains affichent un développent non négligeable en altitude. Ils deviennent donc menaçants dès la fin de la matinée.



➡️ L'après-midi ils précipitent dans les hauts du Sud-Ouest, vers les plaines, le volcan. Ces averses prennent localement un caractère soutenu ou même orageux et peuvent donner quelques cumuls significatifs sur 1 à 3 heures . Les régions littorales du Sud et du Sud sauvage sont aussi susceptibles d'être mouillées à leur tour.

En revanche le soleil devrait afficher une belle résistance sur les plages de l'Ouest, vers le Port et Saint Denis et à nouveau vers Sainte Suzanne et Saint André.



🎏 Le vent offre encore quelques accélérations modérées sur l'Ouest et vers Sainte Rose/Saint Philippe.

Les brises aèrent à peine sur le Nord et le Sud.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Une petite houle rentre sur les Côtes Ouest et Sud en fin de journée.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales de Décembre.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h33 le 14 -- Coucher du soleil : 18h52 le14



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.5 hectoPascals. ➡️ Le soleil matinal exacerbe rapidement la chaleur ambiante. Puis suivant un scénario bien rodé les nuages bourgeonnent sur les pentes et dans l'intérieur. Certains affichent un développent non négligeable en altitude. Ils deviennent donc menaçants dès la fin de la matinée.➡️ils précipitent dans les hauts du Sud-Ouest, vers les plaines, le volcan. Ces averses prennent localement un caractère soutenu ou même orageux et peuvent donner quelques cumuls significatifs sur 1 à 3 heures . Les régions littorales du Sud et du Sud sauvage sont aussi susceptibles d'être mouillées à leur tour.En revanche le soleil devrait afficher une belle résistance sur les plages de l'Ouest, vers le Port et Saint Denis et à nouveau vers Sainte Suzanne et Saint André.offre encore quelques accélérations modérées sur l'Ouest et vers Sainte Rose/Saint Philippe.Les brises aèrent à peine sur le Nord et le Sud.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Une petite houle rentre sur les Côtes Ouest et Sud en fin de journée.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales de Décembre.➡️➡️05h33 le 14 --18h52 le14🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :

Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 32 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 34 Saint-Louis 33 Saint Pierre 31 Saint Philippe 32 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 22 Maïdo 22 Bourg Murât 25 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 29 Salazie 28

Analyse de la situation de surface cet après-midi



Tendances pour le dimanche 15 Décembre Chaud mais moins humide que la veille l'après-midi.



➡️ La couverture nuageuse péi prend le relai du soleil matinal dans les hauts et l'intérieur mais elle est moins compacte et menaçante que la veille . Des trouées de ciel bleu persistent localement dans l'intérieur.

Les éclaircies dominent sur le littoral.



➡️ L'après-midi les averses sont probablement circonscrites aux hauteurs du Sud. Elles sont moins marquées que la veille.

Les chances d'éclaircies au Maïdo et sur les sommets sont réelles.



🎏 Le vent offre encore quelques accélérations modérées sur l'Ouest et vers Sainte Rose/Saint Philippe.

Ailleurs les brises dominent.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. La petite houle arrivée en fin de journée de samedi persiste sur les côtes Sud-Ouest et Sud.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales de Décembre. PATRICK HOAREAU Lu 677 fois







Dans la même rubrique : < > Multiplexe de Pierrefonds: ICC assigne la SPLA Grand Sud et la holding Ethève, afin d'annuler la promesse de vente Le Père Noël rapiang' dans les cantines scolaires de Saint-Louis ?