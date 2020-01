A la Une .. Chaleur mardi ,après-midi prévus plus humides mercredi et jeudi

Prévisions pour la nuit du 13 au 14 Janvier



➡️ Quelques brèves averses sont possibles sur le Sud Sauvage ainsi que vers Sainte Rose et Saint Benoît avec quelques débordements possibles vers Saint André et Saint Denis.

Ailleurs les dernières averses s'estompent en début de soirée. Le ciel se dégage juste taquiné par endroits par des bancs de nuages elevés.



🎏 Les vents sont généralement faibles.



🌊 La mer reste faiblement houleuse( à peu près 1m50) principalement au large du Sud sauvage et des côtes Est au Sud de Saint André.



🌡️ Les températures minimales sont douces sur le littoral s'affichant entre 23 et 26° du Sud-Est à l'Ouest.



Prévisions pour le mardi 14 Janvier



Les températures maximales sont souvent supérieures au normales de Janvier notamment sur le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest.



➡️ En début de matinée des nuages trainent sur l'Est vers Sainte Rose. Mais le soleil ne déserte pas et fait rapidement réagir les thermomètres après 6heures.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi inverse la couleur dominante qui passe du bleu au blanc ou même localement au gris dans les hauts et l'intérieur.

Mais les averses ne sont finalement pas si nombreuses pour un jour de plein été.

D'autre part le ciel du littoral Nord et Est reste obstinément lumineux et n'offre pas de répit face à la chaleur ambiante.



🎏 L'alizé souffle modérément sur les côtes Sud et le Nord. Il vire au Nord-Est sur le Sud-Est et sur le Nord-Ouest de l'île.



🌊 La mer est agitée par le vent notamment au large alors que la houle de Sud-Est s'amortit lentement sur les côtes du Sud sauvage.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h49 le 14 -- Coucher du soleil : 19h03 le 14



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1010.8 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 32/33 Pointe 3 Bassins 33/34 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 28 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 31 Sainte Rose 32/33 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 27/28 Salazie 27

Pluies des dernières 24heures dans les stations de Météo France: rien de réellement significatif sur cette carte.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: alizé faible à modéré sur la Réunion.



Températures au dessus des normales et parfois inconfortables sur le Nord et l'Ouest mais également vers Sainte Rose et Saint Louis.







