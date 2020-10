Océan Indien Chair de tortue : 3 bébés morts intoxiqués à Madagascar

Trois enfants en bas âge sont décédés dimanche et lundi. Une quarantaine de personnes ont également été intoxiquées après avoir consommé de la chair de tortue à Antsikafoka Mahambo dans le nord-est de Madagascar.

La tortue de 15 kg a été pêchée il y a quelques jours et est restée prisonnière d'un filet sous l’eau, avant d’être vendue à plusieurs familles d’un village. Les premiers symptômes, vomissements, mal de tête et diarrhée, sont apparus dès le lendemain, indique L’Express de Madagascar.



43 personnes sont tombées malades. Dimanche, un bébé est décédé, deux autres le jour suivant. Ils étaient âgés de 4, 9 et 12 mois. La contamination peut se faire par allaitement. Un enfant et deux adultes étaient toujours hospitalisés mercredi. Une femme de 60 ans est également décédée en apprenant le décès des enfants, selon les informations du journal.



Le pêcheur a été interpellé et placé en garde à vue.



Hier, le ministère de la Pêche de la Grande Ile a alerté sur le danger de consommer sept espèces de requins tels que le requin-marteau, le requin-bouledogue, le requin griset mais aussi treize espèces de poissons et les tortues vertes ou imbriquées durant la saison chaude. En effet, les mois d’octobre à avril correspondent à la période de floraison de micro-algues dont se nourrissent ces espèces sur la chaine alimentaire et qui se révèlent toxiques à la consommation humaine.