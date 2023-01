Chagos : Une conférence avec Philippe Sand ce lundi

C’est aujourd’hui, lundi 9 juin 2023, à 17h, à la salle Bioclimatique de l’Université, que les Réunionnais ont rendez-vous avec Philippe Sand, l’avocat qui a plaidé à la Cour Internationale de Justice la position de la République de Maurice et la cause du peuple chagossien. Il sera accompagné de Olivier Bancoult et Elisé Lyse, membres historiques du Groupe Réfugiés Chagos.



Cette conférence est co-organisée par :



-George Gauvin, Président du Comité Solidarité Chagos

-Julie Pontalba, Présidente du Mouvement réunionnais pour la Paix

-Salim Lamrani, Maître de conférences HDR à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines."