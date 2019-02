La grande Une Chagos: L'avis de la CIJ est "une humiliation pour la Grande-Bretagne"





Zinfos974 : Quelle a été votre réaction à la découverte de cet avis ?

La Cour s'est montrée ferme envers le Royaume-Unis. Cela dépasse-t-il vos attentes ?

Qu'espérez-vous désormais ?

Quel regard portez-vous sur les méthodes d'expulsion ?

Même si la souveraineté est rendue à Maurice, peut-on considérer que le mal sera réparé ?

Non, ça ne peut pas réparer. On ne peut pas chiffrer la perte de son pays. C'est une déchirure énorme. Le Royaume-Uni doit rendre les Chagos à l'île Maurice "dans les plus brefs délais" . C'est ce qu'a exprimé la Cour internationale de Justice de La Haye dans son avis consultatif rendu ce lundi soir. L'organe judiciaire de l'ONU estime en effet que le Royaume-Uni a illicitement séparé l’archipel de l’île Maurice après son indépendance en 1968. Une excellente nouvelle pour les Chagossiens et pour le gouvernement mauricien, qui réclame depuis 1975 le retour des îles dans son giron . Une avancée vers une décolonisation effective également saluée par le CSCR (Comité Solidarité Chagos La Réunion) dont le président, Georges Gauvin, nous a livré ses impressions depuis le symbolique parvis des Droits de l'Homme de Saint-Denis.Georges Gauvin : Beaucoup de joie parce qu'à ce moment là j'ai pensé aux Chagossiens et Chagossiennes que j'avais côtoyés et qui de temps en temps pleuraient parce qu'ils pensaient à leur pays. Et parce que beaucoup de personnes ont contribué à ce qu'on ait cette issue aujourd'hui. La solidarité, cimentée par Olivier Bancoult, a permis d'avancer.Ça ne "dépasse" pas mes attentes, mais je ne m'attendais pas à ce que la cour soit aussi directe. C'est le premier tribunal du monde. D'habitude ils sont sévères vis-à-vis des petits mais pas des grandes puissances. Nous avons été surpris dans le bon sens. (...)J'espère maintenant que l'opinion internationale fasse pression, que la communauté internationale se mobilise.Et que le territoire soit rendu dans les années qui viennent.Elles étaient barbares, il n'y a pas d'autres mots. Et elles n'avaient aucune logique, aucun fondement. Les conditions étaient atroces, on a affamé la population, enlevé les médicaments, fermé les commerces, les écoles, et on les a menacés de bombardements. Et ils ont été transportés dans un bateau qui transportait normalement le guano, dans des conditions inhumaines. Beaucoup sont morts.Non, ça ne peut pas réparer. On ne peut pas chiffrer la perte de son pays. C'est une déchirure énorme. M.A Lu 187 fois