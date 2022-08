Courrier des lecteurs Chacun est dans son rôle. .

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 18:52

La Presse locale se nourrit et remplit ses journaux ou le courrier des lecteurs des pleurs de lauréats au concours de l'enseignement nommés sur des postes dans l'hexagone alors que des postes seraient susceptibles d'être occupés, à la Réunion...et occupés par des vacataires parfois venus, originaires de l'hexagone ... Pleurs et grincements de dents chaque année en live! La Présidente de Région mais de toujours est connue pour voler au secours des affligés(es). C'est peut-être à son honneur quand on a décidé de servir ... C'est son rôle de militant politique plus que que de gestion d'une Région. La Région a pour mission de construire des lycées pas de s'occuper des enseignants. Les jouisseurs de malheurs des autres s'en amusent pendant que les plus naïfs crient basta à cette discrimination. L'Administration de l'Académie de la Réunion est dans ses petits souliers mais stoïque, reste droit dans ses bottes avec l'avantage du droit administratif en sa faveur. S'il s'agit de postes définitifs disponibles, non occupés ou libérés ,ils sont mis au mouvement ouvert à l'ensemble du territoire national....pas question de geler des postes pour être attribués à des Réunionnais. S'il s'agit de postes provisoires ( ouverts pour la circonstance, pour des besoins immédiats non transformables l'année d'après ) on ne peut nommer que du personnel provisoire, des contractuels et non des lauréats au concours en vue de leur titularisation. Un titulaire ou à devenir dans l'année ne peut en principe qu'être nommé que sur un poste définitif, créé , budgétisé dans ce sens . Il faut en définitive mettre en parallèle la nature du poste et le statut de l'enseignement.