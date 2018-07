Ceux qui regardent sans rien faire

Même dans les pays en guerre en proie à l'anarchie ou dans les pires dictatures, on ne trouve pas d'horreurs pires que ce qui s'est passé ces dernières années à Telford, au Royaume-Uni. Rappelons succinctement les faits : des centaines, voire des milliers de jeunes filles (parfois âgées de 11 ou 12 ans) ont été violées, prostituées, parfois assassinées par un gang pédophile pakistanais sans que les autorités locales n'interviennent. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grande vague de crimes sexuels qu'un pays d'Europe de l'Ouest ait connue depuis 1945.



Et ce qui est frappant d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est l'absence totale d'éthique et d'empathie envers les victimes. D'abord de la part de la police et des services sociaux anglais, qui savaient tout mais n'ont rien fait. Ensuite, une fois que le scandale a éclaté en Grande-Bretagne, de la part des médias européens (et en particulier français) qui n'ont quasiment pas relayé l'information.



Or des sociétés où l'absence d'éthique et le cynisme sont poussés à un tel niveau ne peuvent plus être considérées comme civilisées. Sans éthique et sans empathie envers les plus vulnérables, les notions de "démocratie" ou de "république" ne sont que des coquilles vides. Et en tant que citoyen français et européen, ce qu'est devenu notre "modèle de société " ne m'inspire plus que de la honte.



"Le monde ne sera pas détruit pas ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire." (Albert Einstein)