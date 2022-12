Ceux qui posent leurs valises à La Réunion ne veulent plus la quitter

L’Insee a publié en fin de semaine dernière un panorama des évolutions de la société réunionnaise entre 2010 et 2020. Cette étude résume le rapport de l’Institut national des études démographiques et se concentre sur les données qui concernent notre île.



S’installer pour rester



L’Insee rappelle avant tout que la majorité des résidents non natifs de l’île sont nés en France métropolitaine, les autres venant pour la plupart des îles proches de l’océan Indien (Mayotte, Madagascar, Maurice, Comores). Parmi eux, 42 % sont arrivés seuls sur l’île, 24 % en famille et 18 % en couple sans enfant.



Les données montrent que ceux qui choisissent de s’installer à La Réunion ont l’intention d’y rester : 45% pensent leur installation durable, 37% l’estiment définitive et seuls 14 % la tiennent pour provisoire.



La Réunion, département ultra-marin le plus accueillant



Le rapport fait aussi le point sur les raisons qui poussent les non-natifs de La Réunion à choisir notre île parfois pour la vie : le cadre de vie et du climat sont les avantages les plus fréquemment cités.



76% d’entre eux conseilleraient donc à leurs proches de s’installer à La Réunion. Cette part est en progression de 6 points en dix ans. Notre île est aussi bien plus souvent recommandée par les non-natifs que les autres départements et régions d’Outre-mer. Ailleurs, environ 60% des personnes venues s’installer sur le territoire incitent famille et amis à venir les rejoindre.



L’Insee explique que très peu de résidents non natifs font état d’une expérience négative à La Réunion mais concède qu’il est possible que ceux qui ont rencontré des difficultés sur notre île soient partis.



Les non natifs se mélangent au fil du temps



L’Insee évoque ensuite les relations sociales des personnes venues s’installer à La Réunion. Interrogés, 37% des résidents non natifs déclarent plutôt fréquenter des natifs de La Réunion, 17% plutôt des personnes originaires du même territoire qu’eux et 43% autant les uns que les autres.



Le rapport révèle qu’au fil du temps, les non natifs s’intègrent naturellement à la population née à La Réunion. “Le choix et l’intensité de ces fréquentations sont fortement corrélés à la durée de présence : plus durable est l’installation, moins exclusives sont les fréquentations entre natifs de même origine”, précise l’Insee.