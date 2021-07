Ceux pour qui le vaccin sera obligatoire

"La vaccination sera obligatoire pour tous ceux qui seront en contact avec les personnes fragiles", a déclaré Emmanuel Macron ce lundi. Elle concernera donc les soignants mais pas seulement.



Dans la liste des personnes qui devront se faire vacciner obligatoirement :



- les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour handicapés;



- "les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile";



- les pompiers et les ambulanciers "qui peuvent être amenés à transférer des malades dans les hôpitaux" mais aussi les services de santé au travail, a également précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.



A partir du "15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions prises", a prévenu le président de la République.



Selon les informations de la presse nationale, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres lundi 19 juillet et examiné la semaine prochaine par le Parlement.