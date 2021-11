A la Une . "Cette cinquième vague de Covid-19 démarre de façon fulgurante"

Invité de CNews, le porte-parole du gouvernement a estimé que la cinquième vague de l'épidémie de Coronavirus démarrait "de façon fulgurante" dans l'Hexagone. Par LG - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 14:21

Chiffres de Santé publique France à l’appui, Gabriel Attal a commenté le bulletin épidémiologique du Covid-19 ce dimanche sur la chaîne d’info en continu CNews.



Le porte-parole du gouvernement a comparé l’évolution des contaminations d’une semaine à l’autre mais s’est montré confiant au vu du taux de vaccination dans le pays.



"Ce qu’on constate c’est que cette cinquième vague, elle démarre de façon fulgurante. On a une augmentation des cas sur une semaine qui est de quasiment 80 %. Je crois qu’on est à 17000 cas par jour en moyenne. On a un taux d’incidence estimé à 164 pour 100.000 habitants, il était à 100 en début de semaine. (…) Mais on sait aussi qu’en France on a une très large couverture vaccinale. Les Français se sont fait massivement vacciner. On est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination, même si ce n'est pas encore suffisant", a-t-il invité les Français concernés à continuer à aller faire leur rappel de vaccin.



Malgré les critiques de ces derniers mois concernant la mise en place du pass sanitaire, Gabriel Attal a estimé que la France a de l'avance sur certains pays qui s'apprêtent à l'instaurer. "On a le pass sanitaire qui est en place en France depuis cet été, alors que la plupart des pays qui nous entourent l'ont mis en place après", s'en est-il félicité.

Gabriel Attal à propos de la pandémie : « On a des éléments qui peuvent à la fois nous inquiéter et en même temps nous rendre confiant », dans #LeGrandRDV pic.twitter.com/j2OffT8XTP — CNEWS (@CNEWS) November 21, 2021