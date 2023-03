La grande Une Cette championne réunionnaise a besoin de vous !

Ambre Beauvoir, tout juste 18 ans, s'est qualifiée pour les championnats d’Europe de karaté Kyokushinkai qui se dérouleront en Arménie en avril prochain. Malheureusement le voyage coûte cher et elle fait appel à la générosité des Réunionnais pour l’aider à réaliser son rêve. Une cagnotte a été ouverte afin de l’aider à se rendre dans le Caucase pour défendre les couleurs de La Réunion. Par MB - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 14:08

“Aujourd’hui, le karaté ce n’est même plus une passion, c’est ma vie”, explique sans équivoque Ambre Beauvoir. La Dionysienne compte les jours qui la sépare de son départ pour l’Arménie, où se dérouleront les prochains championnats d’Europe du 19 au 25 avril prochain.



“Mon objectif c’est clairement d’aller le plus loin possible, pour ramener une coupe à la maison et porter haut les couleurs de La Réunion. Je veux montrer qu’on a des athlètes de haut niveau ici. C’est aussi l’occasion de faire briller une discipline, qui n’est pas aux JO par exemple. J’espère pouvoir participer au développement du Kyokushinkai “, explique la jeune femme.

D’abord les championnats d’Europe, ensuite le bac



Malheureusement le billet, l’hébergement et la préparation physique coûtent cher. D’où la création de cette cagnotte. “C’est difficile d’avoir des subventions, car il faut faire des demandes à chaque fois. On n'est jamais sûr de les avoir. En plus, comme ma discipline est encore un peu méconnue, c'est compliqué de réunir des soutiens financiers. La cagnotte est ouverte jusqu’à la fin du mois de mars, et je suis déjà très touchée de la somme qui a été réunie. Je ne m'y attendais vraiment pas”, poursuit Ambre. Environ 4.000 euros ont déjà été donnés par des particuliers. Cet argent permettra également aux parents d’Ambre d’assister à la compétition. “Mon papa viendra en tant que coach, et ma maman en tant qu'accompagnatrice. C’est important de les avoir avec moi”, détaille la combattante.



Actuellement en terminale, Ambre jongle entre le sport de haut niveau et les révisions pour le Bac qui arrive à grands pas. “J’ai déjà quelques épreuves fin mars. Je reconnais que c’est fatigant, mais je peux réviser la journée et me concentrer sur mes entraînements le soir”, explique Ambre. “D’ailleurs je veux m’orienter vers une licence en science de l’éducation, afin de devenir professeure des écoles. Ainsi, j'espère continuer à combattre, et un jour peut-être devenir moi-même coach”.



