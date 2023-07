A la Une . Cétacés : Un cliché exceptionnel capturé à Saint-Pierre

Deux espèces de cétacés jamais vues ensemble au large de nos côtes ont été photographiées dans le Sud de l'île. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 17:31

Parmi ces clichés pris hier à Saint-Pierre, l'un d'entre eux est exceptionnel. Qui saura nous dire en quoi il l'est ? A gagner : rigoureusement rien ! Sinon la satisfaction d'avoir trouvé.

La réponse a été donnée un peu plus tard en commentaire. "Cette saison nous réserve vraiment des surprises", se réjouit l'association Globice, qui a posté un petit quizz sur ses réseaux sociaux.La réponse a été donnée un peu plus tard en commentaire. Certains ont vu juste ! Bravo. Sur la photo où figure un dauphin avec la baleine, il s'agit d'une espèce qu'on avait jamais vu ensemble avec les baleines, ici, jusqu'à présent : le dauphin d'Electre (Peponocephala electra).