Communiqué "Cet animateur populaire a tenu des propos insultants"

Le conseiller départemental Jean François Nativel s'émeut de la dernière sortie du présentateur de télévision et animateur radio Julien Courbet. Ce dernier a tenu des propos controversés sur la pêche au requin à La Réunion le 29 mai dernier sur les ondes de RTL.

Par La rédaction - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 16:17

Le communiqué :



Il est toujours aussi navrant de constater que des personnalités populaires se relaient régulièrement pour salir l’image et la réputation de La Réunion au plan national, sans la moindre réponse proportionnée des autorités locales, notamment touristiques.



La dernière sortie de Julien Courbet dans son émission « ça peut vous arriver », diffusée sur les ondes de RTL le lundi 29 mai dernier, s’agissant de notre île est inacceptable. En effet, en réponse à une dame qui se plaignait de l’augmentation des tarifs pour le voyage des chiens sur une compagnie aérienne au départ de notre île, cet animateur populaire a tenu des propos insultants en faisant l’amalgame avec une vieille histoire de chien utilisé en appât pour la pêche aux requins.



Nous venions à peine de réussir à calmer Brigitte Bardot, condamnée en appel pour avoir tenu en 2019 des propos ignobles sur les réunionnais, et voilà que surgit un de ses mauvais fils spirituel. En même temps, il est commun de constater que les présentateurs ou humoristes sur le déclin compensent leur manque de talent en cherchant à faire le buzz : là en l’occurrence en nous faisant à nouveau passer pour les pires barbares de la planète.



Monsieur Julien Courbet, vous devriez faire une mise à jour car les pratiques de « chiens appâts » n’ont plus cours à La Réunion : le dernier cas médiatisé remonte à 2005, et le coupable -pas forcément bien équilibré- avait été bien évidemment condamné.



S’il est vrai en revanche que notre territoire connaît une problématique saillante s’agissant des chiens errants, nous sommes justement encore loin d’un consensus avec les associations de protections animales s’agissant des moyens et méthodes pour espérer un jour éradiquer ce problème. Il n’y a d’ailleurs jamais eu autant de chiens errants à l’île de la Réunion que ces dernières années où on a vu se multiplier les personnes ou entités prétendument engagées pour mettre fin à ce fléau.



Mr Courbet, si vous pouviez vous intéresser également aux 60 000 chiens et chats qui vont être abandonnés d’ici un mois pour les vacances d’été au bord des routes hexagonales ?



Chaque année en l’espace de quelques jours, ces pratiques amorales d’animaux domestiques « jetables » ont un impact désastreux bien plus grand que celui que nous connaissons à l’île de La Réunion, notamment sur la biodiversité.

Mais c’est sûr que c’est plus facile de s’attaquer à des citoyens du bout du monde qu’à ce qui se déroule sous son propre nez. Plus personne n’entend d’ailleurs de nos jours parler de ce phénomène d’abandon. Tout le monde s’en moque, et pourtant il y aurait tant à dire et à faire à ce niveau… Mais nous Réunionnais, nous avons la décence de ne pas aller juger de pratiques pour le coup bien réelles qui ne sont pas de notre ressort, aussi condamnables soient-elles !