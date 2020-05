ANNONCES LEGALES Cession de fonds de commerce

Annonce légale publiée le Jeudi 14 Mai 2020



Par ASSP en date du 31/10/2019, enregistré au service des impôts des entreprises de SAINT-PIERRE, le 19/11/2019, bordereau n°2019 00058633, case n°9744P31 2019 A 06746, Monsieur LONI Jean Kerwin, demeurant 41 A RUE Aristide Briand, LES MAKES, 97421 SAINT-LOUIS, a cédé à DEGRE KERWIN, EURL au capital de 500 euros, ayant son siège social 41 A RUE Aristide Briand, LES MAKES, 97421 SAINT-LOUIS, immatriculée sous le n°843 589 193 au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION, un fonds de commerce d'installation et entretien de climatisation et chaufferie frigoriste, exploité sis 41 A RUE Aristide Briand, LES MAKES, 97421 SAINT-LOUIS, moyennant le prix de 55 000 euros, s'appliquant :

- Eléments corporels: 18 50.46 euros

Eléments incorporels: 53 149.54 euros

La date d'entrée en jouissance est fixée au 01/11/2019.

Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publicités légales à l'adresse suivante : 5 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND, 97410 SAINT-PIERRE.

Jean Kerwin LONI





