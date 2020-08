Ces médecins qui veulent prendre le pouvoir....

L' attention se polarise sur le port du masque, la psychose s' installe entre adeptes et conspirationnistes...



Le pouvoir politique est tellement indigent , faible et discrédité, que toutes les formes d'influence peuvent prendre le pouvoir.



On connaît d' ordinaire les influences financières ou économiques, les idéologies en tous genres et avec le Covid les influences scientifiques à caractère médical.



Depuis le début de la crise Covid, les gouvernements sont sous l' influence des médecins au sens large, sans qu' une unité de discours se dessine entre entre-eux...



D' où cette admirable cacophonie ambiante a tous les strates de la société.



Ça n' exclut pas d'adopter une attitude intelligente pour chacun d' entre nous..



Se protéger, en espérant que l' autre fasse de même et comme ça tous les deux on est protégé...



La distanciation, ça me coûte pas beaucoup, d' ordinaire solitaire, j' aime pas la colle, reste la première mesure à adopter, chacun l'adapte à sa situation...reporter à plus tard les contacts habituels, faciles, recherchés par les autres.



Et doubler d' une précaution supplémentaire, même si aléatoire en ce qui concerne son efficacité, le port du masque..dans les rencontres obligées."