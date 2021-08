A la Une . Ces gérants ont fait le choix d'installer des bornes du Pass sanitaire

Depuis le début de la semaine, le Pass sanitaire est entré en vigueur. Dès mardi, les restaurants ont pu rouvrir leurs portes pour accueillir les clients qui ont le sésame. Parmi tous les établissements recevant du public, le Mercure Créolia et le restaurant le Bocage ont installé leur borne. Publié le Vendredi 13 Août 2021

"Je pense que c’est un investissement pour l’avenir", souligne Patrick Serveaux, le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de La Réunion en revenant sur les mesures de freinage qui touchent le département. Le représentant des hôteliers était aux côtés de Gilbert Manciet, sous-préfet à la Relance, et Pascal Turonnet, le directeur du Mercure Créolia, pour inaugurer la borne du Pass sanitaire que vient d’installer l’hôtel dionysien.



Le président de l’UMIH estime que l’utilisation du Pass sanitaire est une étape primordiale avant le retour à la normale. "Mardi, nous avons pu rouvrir avec la mise en place du Pass sanitaire. C’est vrai, avec une clientèle potentiellement moins importante qu’autrefois. Mais je pense qu’il faut aussi compter sur l’avenir avec une population réunionnaise qui va se faire vacciner", espère-t-il.



Même son de cloche du côté du sous-préfet à la Relance. "Je veux rappeler le contexte que le préfet a décrit hier. Nous sommes aujourd’hui dans une situation compliquée en termes hospitalier. Les réponses adaptées à la situation ne sont pas nombreuses, elles portent essentiellement sur la vaccination" , explique Gilbert Manciet qui rappelle que 50% de la population de l’île a reçu au moins une injection.



"On ne leur demande pas s’ils sont vaccinés"



En attendant que la campagne vaccinale soit achevée, les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration doivent se conformer à l’obligation de vérifier le Pass sanitaire de leurs clients. Pour éviter de mobiliser le personnel à cette tâche, l’hôtel Mercure Créolia et le restaurant le Bocage ont déjà investi dans une borne de contrôle.



Fabriqué à La Réunion, l’appareil a coûté 160€ à l’établissement, ainsi qu’un abonnement mensuel de 80€ pour faire fonctionner le logiciel. Un investissement que Pascal Turonnet, le directeur du Mercure Créolia, espère le plus court possible. Surtout, il souhaite rendre ce passage obligatoire le plus simple possible. "Nous, on leur demande juste le Pass sanitaire, on ne leur demande pas s’ils sont vaccinés", précise-t-il.



Lors du passage à la borne, le client devra présenter son QR code à la borne. Un message qui indique que l’autorisation est validée s’affiche. Il est ensuite demandé à l’utilisateur son numéro de téléphone afin d’être prévenu si toutefois devenait cas contact. Pour ceux qui ne seraient pas passés à la borne, le personnel disposera de l’application sur leur téléphone afin de vérifier à la table. "On veut vraiment qu’il y ait le moins de contraintes possibles", conclut le directeur.