Municipales 2020 Ces femmes candidates : Sylvie Moutoucomorapoulé à St-André





En 2012, elle accepte d’être la suppléante de Stéphane Fouassin dans la cinquième circonscription lors des législatives, « ensuite avec Jean Paul Virapoullé nous avons remporté la mairie de Saint André en 2014 » une mairie qu’elle finit par quitter avant de voler de ses propres ailes « je privilégie l’écoute et le pragmatisme c’est le fondement de mon engagement politique » avance la conseillère municipale dotée d’une forte personnalité.



A quel moment s’est-elle dit : « Je vais y aller je veux devenir maire de Saint André » ? « J’ai découvert les rouages de la vie politique de l’intérieur et quand bien même je n’étais pas d’accord avec certaines décisions prises de manière partiale au sein du conseil municipal, j’ai mené de front mes multiples expériences en tant que conseillère municipale à travers mes propres convictions et mes valeurs ». Sylvie Moutoucomorapoulé confie : « je possède une force indicible d’aller vers l’autre et je ne supporte pas l’injustice ».



En accompagnant Didier Robert vers une victoire aux régionales en 2015 elle se voit être en charge de la commission aménagement, développement durable, énergie. Dans la perspectives des municipales en mars prochain, Sylvie Moutoucomorapoulé décide de monter sa propre liste et aller à la conquête de la mairie de Saint André « c’est un projet de reconstruction de la ville que je mène avec des citoyens conscients à plus de justice sociale et d’égalité qu’ils n’ont pas trouvé dans les promesses d’autres élus ».



Vanessa Miranville l’unique femme actuellement à la tête d’une mairie de La Réunion ? L’élue Saint-Andréenne balaie d’un revers de mains la problématique de la parité : « en politique les idées priment sur le genre ».



En allant à la rencontre de l’ensemble des acteurs sociaux de son territoire elle affirme : « nous les avons écouté et nous avons construits des propositions avec eux » et de conclure : « je veux gérer Saint-André d’une manière transparente et faire de ma ville un lieu de traditions et résolument moderne ».



Les urnes parleront lors des prochaines élections. Aux 34 000 votants de l’Est de faire le bon choix parmi les douze candidats dont quatre femmes et huit hommes. Présentation de Saint-André :



-18 écoles maternelles,



- 21 écoles primaires,



- 6 collèges,



- 3 lycées,



La population est passée de 19 000 habitants dans les années 60 à 56 000 habitants en 2017.



Les maires successifs depuis 1945 : Hervé Grondin, Raymond Vergès, Henri Morange, Charles Armand Barau, Jean Ramassamy, Sully Dubard Edelbert Nativel et Eric Fruteau.

Maire actuel : Jean Paul Virapoullé



Une dette de 1 239 Euros par habitants (chiffre de 2018 JDN) "Dans l’espace privé de mes contacts professionnels, j’ai découvert bien des circonstances douloureuses aux côtés des femmes et des hommes de Saint André" annonce d’emblée Sylvie Moutoucomorapoulé. Déterminée, engagée, 45 ans, avocate elle se souvient qu’ "en 2003 j’ai prêté serment face à mes pairs" et elle décide de mener une vie parallèle : celle dédiée à tous ses autres au-delà de la tourmente.En 2012, elle accepte d’être la suppléante de Stéphane Fouassin dans la cinquième circonscription lors des législatives, « ensuite avec Jean Paul Virapoullé nous avons remporté la mairie de Saint André en 2014 » une mairie qu’elle finit par quitter avant de voler de ses propres ailes « je privilégie l’écoute et le pragmatisme c’est le fondement de mon engagement politique » avance la conseillère municipale dotée d’une forte personnalité.A quel moment s’est-elle dit : « Je vais y aller je veux devenir maire de Saint André » ? « J’ai découvert les rouages de la vie politique de l’intérieur et quand bien même je n’étais pas d’accord avec certaines décisions prises de manière partiale au sein du conseil municipal, j’ai mené de front mes multiples expériences en tant que conseillère municipale à travers mes propres convictions et mes valeurs ». Sylvie Moutoucomorapoulé confie : « je possède une force indicible d’aller vers l’autre et je ne supporte pas l’injustice ».En accompagnant Didier Robert vers une victoire aux régionales en 2015 elle se voit être en charge de la commission aménagement, développement durable, énergie. Dans la perspectives des municipales en mars prochain, Sylvie Moutoucomorapoulé décide de monter sa propre liste et aller à la conquête de la mairie de Saint André « c’est un projet de reconstruction de la ville que je mène avec des citoyens conscients à plus de justice sociale et d’égalité qu’ils n’ont pas trouvé dans les promesses d’autres élus ».Vanessa Miranville l’unique femme actuellement à la tête d’une mairie de La Réunion ? L’élue Saint-Andréenne balaie d’un revers de mains la problématique de la parité : « en politique les idées priment sur le genre ».En allant à la rencontre de l’ensemble des acteurs sociaux de son territoire elle affirme : « nous les avons écouté et nous avons construits des propositions avec eux » et de conclure : « je veux gérer Saint-André d’une manière transparente et faire de ma ville un lieu de traditions et résolument moderne ».Les urnes parleront lors des prochaines élections. Aux 34 000 votants de l’Est de faire le bon choix parmi les douze candidats dont quatre femmes et huit hommes. Gilette Aho Lu 126 fois







Dans la même rubrique : < > St-Pierre: Jean-Gaël Anda veut "un contrat de confiance passé avec la population" Tribune de Florent Picard candidat aux élections municipales à St-Benoît