A la Une . Ces femmes candidates : Céline Sitouze à Ste-Marie





Si elle semble très investie dans la chose politique, elle a su déceler les points forts et les points faibles de ses adversaires « c’est inadmissible qu’un élu confie à son enfant ou à un membre de sa famille la succession d’une ville ou d’un mandat ; c’est inacceptable les problèmes de corruption, de détournements de fonds publics à nous électeurs de mieux choisir nos élus » poursuit-elle.



Ces reproches dits, Céline Sitouze poursuit : « j’ai décidé de me présenter à la mairie en créant une liste d’ouverture » mes diverses expériences au sein des partis ont aiguisé ma liberté d’esprit, une indépendance qui donnera un autre souffle à Sainte Marie.



J’effectue depuis plus de quinze ans un travail auprès des familles, des parents d’élèves des différents quartiers de la ville ». Son métier de professeur des écoles lui a facilité la tâche « aujourd’hui, j’ai des élèves qui sont en âge de voter ». Ce clin d’œil lui donne la force de se battre encore et toujours « mes valeurs progressistes sont les mêmes dans les volets tels que l’école, l’emploi, la famille et les quartiers, il reste beaucoup à faire» affirme-t-elle.



Elle revendique de connaître son terrain de prédilection, les dossiers et les enjeux de Sainte Marie « tout est dans la proximité, il ne faut pas s’enfermer dans les bureaux et revenir sur le terrain lors des élections moi, je suis au plus près de la population toute l’année ».



Cette somme de qualités, de persévérance et d’audaces lui permettra-t-elle de séduire plus de la moitié des 22 000 électeurs de sa ville ? Céline SItouze est optimiste : « je veux faire de Sainte Marie une ville attractive où l’eau et l’éducation seront mes priorités avec les habitants des quartiers nous avons élaboré diverses actions à mener, des actions au plus près des citoyens. Ils décident, ils votent».



Elle promet de se consacrer qu’à un seul mandat « pour me concentrer sur Sainte Marie exclusivement ». Son regard sur le seul édile réunionnais au féminin ? « Admiratif ! Vanessa Miranville a su par sa ténacité et ses fortes convictions entraîner une équipe avec elle ».

A force d’écoute et de tractage depuis plusieurs semaines, et face à une femme et neuf hommes qui se présentent à Sainte Marie l’ex-militante de gauche, Céline Sitouze confiante conclut : « c’est une invitation aux Saintes Mariens de tourner une page, d’offrir une autre alternative à la mairie, je demande aux gens de voter tout simplement… ». Présentation de Sainte Marie :



- 13 écoles maternelles,



- 14 écoles primaires,



- 3 collèges,



- 2 lycées,



- 1 aéroport,



- 1 port



La population est passée de 11 000 habitants dans les années 60 à 33 000 habitants en 2018.



Les maires successifs depuis 1945 : Jean Hinglo – Yves Barrau – Jean Louis et Louis Lagourgue se sont succédés avec une parenthèse d’Axel Kichenin. Maire actuel Richard Nirlo.



Une dette de 1 525 Euros par habitants (chiffre de 2018 JDN)







