La grande Une Ces élus réunionnais qui agissent contre les animaux

L'observatoire Politique & Animaux classe les députés, sénateurs et eurodéputés en fonction de leurs actions en matière de condition animale. Si certains de nos politiques semblent agir en faveur du bien-être animal, d'autres, au contraire, prennent des positions allant à l'encontre de ce principe.





"Le calcul des notes d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position", explique l'observatoire animé par l'association L214. Certaines valent plus que d'autres. Par exemple, un vote est considéré comme valant plus qu'un propos recueilli dans la presse ; de même, une prise de position récente vaut plus qu'une ancienne. Un algorithme* qui permet de déterminer si les députés, sénateurs et eurodéputés "agissent pour les animaux", "penchent pour les animaux", "penchent contre les animaux", ou "agissent contre les animaux". Outre la note globale, un classement par thème (élevage, chasse, expérimentation, animaux de compagnie, corrida, droit animal...) est aussi proposé.

Ratenon premier des députés, Ramassamy dernière



Chez les députés réunionnais, Jean-Hugues Ratenon est le mieux classé, avec 13,30/20. Vient ensuite Philippe Naillet avec 10,66/20. Tous deux "penchent pour les animaux", selon ce classement.



Aucun des autres n'atteint la moyenne. Nathalie Bassire (7,65/20), Karine Lebon (7,38/20), Jean-Luc Poudroux (6,27/20), David Lorion (5,87/20) et Nadia Ramassamy (5,82/20) se classent tous dans la catégorie de ceux qui "penchent contre les animaux".

Viviane Malet et Michel Dennemont dans les plus mauvais élèves de France



Du côté des sénateurs, seul Jean-Louis Largourgue obtient la moyenne, avec 12,52/20. Nassimah Dindar n'atteint que 5,5/20, tandis que Michel Dennemont et Viviane Malet se classent dans la moins bonne catégorie, celle des politiques qui "agissent contre les animaux", avec respectivement 4,17/20 et 2,04/20.

Younous Omarjee dans la meilleure catégorie, Stéphane Bijoux dans la pire



Chez les eurodéputés, Younous Omarjee est particulièrement bien classé puisqu'il entre dans la catégorie des politiques qui "agissent pour les animaux", avec la jolie note de 19,29/20. A l'inverse, Stéphane Bijoux se classe dans la pire catégorie, avec 4,55/20.

* pour en savoir plus sur le mode de calcul, cliquez ici





