Ces drames qui ont marqué la Coupe du Monde

Si la Coupe du Monde s’associe généralement à des moments de partage et de joie, surtout lorsque l’équipe qu’on soutient arrive en finale, comme c'est le cas pour la France, outre les différentes polémiques qui entourent l'organisation de ce Mondial, des événements tragiques sont venus gâcher la fête.



Dernier en date : le décès d'un adolescent de 14 ans, Aymen, mortellement fauché en marge des célébrations du match France/Maroc dans les rues de Montpellier mercredi 14 décembre.



Dans le pays organisateur, ce sont trois journalistes qui ont perdu la vie dans le cadre de ce Mondial. Grant Wahl, journaliste sportif américain, a été pris d’un arrêt cardiaque vendredi 9 décembre dans les tribunes lors du match opposant l’Argentine au Pays Bas. Son épouse, Céline Gounder, a récemment révélé les causes du décès de celui-ci : le reporter est mort de façon naturelle et non à cause d’un empoisonnement comme le suggéraient des rumeurs, rapporte RMC Sport. En effet, l’homme avait été refoulé d’un stade a cause d’un tee-shirt LGBTQIA qu’il avait porté ce jour-là pour soutenir la cause. Deux jours après, c’était le photojournaliste qatari Khalid Al Misslam (44 ans) qui perdait la vie. Un décès soudain dont les circonstances sont encore inconnues. Le reporter britannique Roger Pearce, employé d'ITV, est quant à lui décédé ce mardi, peu avant le match opposant les États-Unis au Pays de Galles.



Egalement au Qatar pour le travail, un ouvrier étranger a trouvé la mort sur le site accueillant la sélection d’Arabie Saoudite. L’homme chargé de réparer les éclairages a chuté d’une rampe alors qu’il marchait à côté d’un chariot élévateur. L’ouvrier ne portait pas de harnais de sécurité. L’organisation du mondial rejette toute responsabilité.



Outre ce cas particulier, ce sont des milliers d’ouvriers étrangers qui ont perdu la vie sur les chantiers. Selon une enquête du Guardian, environ 6500 travailleurs immigrés seraient morts au Qatar sur les chantiers du Mondial. Le chiffre exact reste toutefois difficile à déterminer.



La coupe du monde prendra fin le dimanche 18 décembre.