Communiqué Certificat de décès et coefficient géographique : "Le ministre de la santé doit répondre"

Communiqué du député Ratenon : Par N.P - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 16:27

En commission des affaires sociales le 12 octobre dernier, j’ai défendu mon amendement demandant d’Identifier les obstacles pour la délivrance de certificat de décès à la Réunion.



La Rapporteure générale m’avait alors demandé de le retirer puisque son amendement visant, à titre expérimental, à autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès a été adopté dans la séance de la commission de la veille et de faire préciser en séance publique que l’expérimentation s’intéressera particulièrement à la Réunion.



J’ai accepté de le retirer sur cet engagement de la Rapporteure générale. Sauf que je n’ai plus de nouvelles, c’est pourquoi par courrier en date du 08 novembre dernier, j’ai demandé par courrier au ministre de la santé des informations sur le sujet.



N’ayant toujours pas reçu de réponse de sa part, profitons de sa visite dans notre département pour le questionner à nouveau : l’expérimentation concernera-t-elle aussi la Réunion ?



Aujourd’hui, c’est le président du Conseil Départemental qui a fait la même demande et je m’en réjouis.



Par ailleurs, en commission des affaires sociales le 02 août dernier, lors de son audition, je l’ai aussi interrogé sur la question du coefficient géographique. S’il a évolué dans les Antilles-Guyane, il est bloqué depuis 2013 à la Réunion alors que nos hôpitaux ont des besoins urgents tant sur le plan d’effectifs que sur le plan matériel. Le Président de la République et son premier Ministre de l’époque, Mr CASTEX, en début de cette année s’étaient engagés à revaloriser ce coefficient géographique.



Le Ministre doit répondre publiquement sur ces 2 sujets très précis avant son départ de la Réunion.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion