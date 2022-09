A la Une . Certificat de décès : Une pétition pour des gardes les week-ends et jours fériés

Trouver un médecin les week-ends et jours fériés pour faire constater un décès relève de l’exploit. Les cas de familles devant remuer ciel et terre durant des heures ne manquent pas depuis des années et le problème perdure. L’association Solidarité Inter-Génération présidée par Daniel Faivre vient de lancer une pétition pour faire réagir l’ordre des médecins et les politiques. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 11:50

Régulièrement, la presse se fait l'écho de témoignages de familles désemparées devant l'impossibilité pour des médecins de se déplacer pour établir un certificat de décès. "On ne veut plus entendre la souffrance et l'impuissance des gens face à un décès d’un proche", s'agace ainsi l'Association Solidarité Inter-Génération.



"Si on a le malheur de décéder un week-end ou un jour férié, les familles sont en souffrance et ne peuvent entamer leur démarche pour la veillée faute de médecin qui ne veulent pas se déplacer", précisent les auteurs de la pétition.



Au-delà des problèmes sur les jours fériés et du week-end, la difficulté de faire appel à un médecin tout court, même en semaine et dans des territoires ruraux, est également dénoncée. image.png (47.64 Ko)

image.png (12.79 Ko)



400 postes de médecins promis, mais toujours rien de concret



L'association Solidarité Inter-Génération présidée par Daniel Faivre rappelle également la promesse du gouvernement de créer 400 postes de médecins en exercice partagé ville/hôpital en 2018.



"Fatigués du laxisme des décideurs face à cette détresse, nous refusons d’être pris en otage. Aussi, nous exigeons une prise de décisions rapides et la mise en place des moyens pour solutionner ce dysfonctionnement", concluent les auteurs de cet appel. Pour l'instant, cette pétition a réuni plus de 10.000 signatures.



La pétition en ligne est consultable L'association Solidarité Inter-Génération présidée par Daniel Faivre rappelle également la promesse du gouvernement de créer 400 postes de médecins en exercice partagé ville/hôpital en 2018."Fatigués du laxisme des décideurs face à cette détresse, nous refusons d’être pris en otage. Aussi, nous exigeons une prise de décisions rapides et la mise en place des moyens pour solutionner ce dysfonctionnement", concluent les auteurs de cet appel. Pour l'instant, cette pétition a réuni plus de 10.000 signatures.La pétition en ligne est consultable ici image.png (47.64 Ko)

image.png (12.79 Ko)