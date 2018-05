Certaines grandes surfaces profitent de l'épidémie de dengue pour augmenter leurs prix

L'épidémie de dengue? Du pain béni pour certaines grandes surfaces réunionnaises. En effet, nous avons comparé les tarifs de plusieurs produits anti-moustiques au cours de ces deux derniers mois, et pour certains supermarchés la différence est frappante.



Que ce soit pour des diffuseurs, des bombes ou des lotions pour le corps, les prix affichés augmentent souvent de 1, 2, 3 euros, voire parfois près du double.



Dans le Nord, les habitants ne se sentent pas réellement concernés par l'épidémie et ne semblent donc pas très inquiets. "On est habitué, on vide les coupelles, (...) on suit les consignes", confie Yolande, une Dyonisienne.