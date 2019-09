Cergy-Pontoise: Un Réunionnais candidat aux municipales

Tamponnais d'origine, Armand Payet, d'ores et déjà conseiller départemental en charge de l’Égalité des Chances et des Actions Éducatives et Citoyennes du Val d'Oise, a annoncé sur sa page Facebook qu'il sera candidat aux élections municipales de Cergy-Pontoise.



Il a notamment déclaré: "Je veux porter au suffrage des Cergyssois un autre projet, leur présenter de nouveaux visages, leur proposer une autre méthode."



Le politique réunionnais est convaincu qu'en "changeant de visages, de méthode, de projet, notre ville saura mieux utiliser ses atouts pour rayonner. Notre cadre de vie sera mieux préservé et plus durable."



C'est notamment ce qu'Armand Payet compte défendre jusqu'en mars prochain par le biais de son slogan "Payet2020".