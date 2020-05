A la Une . Cérémonies du 8 mai: Des hommages restreints sous le signe des gestes barrières C’est à un mètre de distance les uns des autres, et avec un masque sur le visage pour certains, que le Préfet de La Réunion, le maire de Saint-Denis et les quelques rares invités ont procédé à un dépôt de gerbe ce vendredi 8 mai à Deux-Canon. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 10:58 | Lu 48 fois

Sans public et sans porte-drapeau, la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, date de la victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie, s’est déroulée dans un contexte unique ce vendredi matin à Saint-Denis, pandémie oblige.





Jacques Billant, préfet de La Réunion, a procédé à un dépôt de gerbe et à la lecture d’un message tout en maintenant une distanciation physique avec les rares personnalités présentes. Etant donné le caractère fédérateur de la commémoration et la nécessité de maintenir les restrictions de déplacement pour ralentir la propagation du virus, le Gouvernement a décidé de tenir des cérémonies en format restreint, rappelle la préfecture.





Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, était également présent, masque sur le nez, pour cet hommage qui s’est déroulé au monument dédié au Maréchal de France Jean de Lettre de Tassigny, à Deux Canons.







Une cérémonie restreinte également au Port



Toujours en raison de l’épidémie de Civid-19, le maire du Port a lui aussi décidé d’organiser une cérémonie de commémoration restreinte. Olivier Hoarau s’est rendu à 9h au Monument aux Morts à proximité de l’église Sainte Jeanne d’Arc pour un dépôt de gerbe en mémoire des combattants et des victimes de la Deuxième Guerre Mondiale.





"En toutes circonstances davantage encore quand la nation toute entière est soumise à une catastrophe sanitaire, notre devoir de mémoire doit s'exercer pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France" a-t-il indiqué.



