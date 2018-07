La tradition républicaine a été respectée à Saint-Paul. Accompagnée de Monsieur le secrétaire général de la préfecture, président de la section saint-pauloise de l’association des anciens combattants et victimes de guerre et de nombreuses personnalités civiles et militaires, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a procédé ce samedi 14 juillet, à un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts.