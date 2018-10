Cérémonie officielle de la remise de terre de La Réunion pour la stèle à Verdun

Du 2 au 12 octobre 2018, la population saint-pauloise est conviée à venir déposer une poignée de terre symbolique dans une urne dédiée à cet effet et placée à l’accueil de la mairie centrale à Saint-Paul. La terre recueillie sera insérée au coeur d’une stèle implantée à Douaumont non loin de l’ossuaire connu sur le champ de bataille de Verdun. Une cérémonie officielle de remise de terre de La Réunion aura lieu le 13 octobre prochain à 10 heures au Jardin de la Liberté en présence de nombreuses personnalités publiques et politiques de notre île.



C’est dans le cadre du devoir de mémoire national du centenaire de la Grande Guerre, qu’une stèle jumelle et parfaitement identique à celle présente dans le Jardin de la Liberté à Saint-Paul sera inaugurée dans le courant du mois de novembre sur le champ de bataille de Verdun. Afin de conférer une dimension symbolique à ce projet, une cérémonie officielle et solennelle se déroulera ce samedi 13 octobre à partir de 10 heures dans Le Jardin de la Liberté (ancien Square de l’Appel du 18 juin à proximité du Centre Hospitalier Gabriel-Martin). Plusieurs personnalités publiques et politiques seront présentes pour ce projet unique et historique.

La terre de La Réunion rejoindra prochainement la « stèle à Douaumont qui sera implantée sur le champ de bataille de Verdun le 11 novembre 2018, jour du centenaire de l’armistice et de la victoire. Ce sera le premier monument élevé en métropole depuis cent ans commémorant les combattants des départements d’Outre-mer en général et rendant un hommage national aux combattants Réunionnais de 14/18 en particulier.



C’est une première dans l’histoire des commémorations en France. C’est également une première d’avoir deux monuments identiques sur deux lieux différents: l’un en métropole, l’autre en Outre-mer, à ce titre cette commémoration est historique et novatrice », précise Benoît Forestier, ancien combattant OPEX et délégué général adjoint du Souvenir Français à La Réunion.

À La Réunion, 14 500 hommes furent appelés sous les drapeaux. 1 350 ne revirent jamais leur île, parmi eux 55 sont morts pour la France à Verdun.