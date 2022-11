La grande Une Cérémonie du 11 novembre : De l'armistice à l'hommage à tous les morts pour la France

Signifiant la suspension provisoire des combats, l'armistice fut signé le 11 novembre 1918. La fin de la première guerre mondiale est actée quelques mois plus tard suivie d'un défilé militaire qui célèbre la victoire française et un hommage au Soldat inconnu. Un texte de loi datant de 1922 donne à la cérémonie un caractère national dont la signification va se renforcer en 2012. Par La Rédaction - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 07:05

Le 11 novembre 1918 à 5h45 du matin, l’armistice, soit la suspension provisoire des combats, est signé pour une durée de 36 jours. Reconduit à plusieurs reprises, ce n’est qu’au moment de la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la fin de la première guerre est actée.



Un premier défilé militaire commémoratif est organisé le 14 juillet 1919. Il célèbre la victoire des armées françaises sur l’ennemi. Un hommage discret au "Soldat inconnu" est rendu le 11 novembre 1919. Une minute de silence est organisée en l’honneur des personnes tombées pendant la Grande Guerre. La cérémonie se déroule dans la chapelle des Invalides en présence du maréchal Foch. Ce n'est que l'année suivante, en 1920, que la cérémonie prend une dimension nationale avec la volonté d’honorer tous les soldats morts aux combats.

La cérémonie du 11 novembre a pris une dimension nationale avec la volonté d’honorer tous les soldats morts aux combats à la suite de l'insistance des anciens combattants de la première guerre mondiale, afin que le Parlement décrète la date comme fête nationale. C'est l'objet de la loi du 24 octobre 1922.



Entre 1920 et 1925, 36.000 monuments aux morts sont édifiés en France et deviennent les lieux de commémorations de la Grande Guerre au niveau local. Ils viennent donner une réponse à la forte demande mémorielle des familles.



En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix, le 11 novembre est également la journée qui rend hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels.



Ainsi, depuis la loi du 28 février 2012, tous les morts pour la France, qu’ils soient civils ou militaires, sont ainsi honorés. Un hommage est aussi rendu à tous ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).