Cérémonie des vœux de l'EPSMR !

Vendredi dernier à la salle de la Nordev de Sainte-Clotilde, sous l’impulsion d’un orchestre « péi », qu’environ 400 personnels de l’Établissement Public en Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) assistaient à la traditionnelle cérémonie des vœux 2020, de remise des médailles de travail, occasion aussi de saluer les agents qui ont fait valoir leur droit de départ à la retraite.



La manifestation a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, dont de M. Gérald INCANA Président du Conseil de Surveillance de l’EPSMR, M. Laurent BIEN Directeur Général EPSMR/CHOR, M. Philippe BENICHOU Président de la Commission Médicale, du psychiatre chef de service et Vice-président de la CME M. François APPAVOUPOULLÉ, des Directeurs adjoints M. Eric CHARTIER et M David LE SPEGAGNE, des divers médecins, des partenaires sociaux (CFDT, SUD Santé et FO), quelques cadres administratifs et santé célébraient aussi par leur présence cette réception.



Ainsi, le Président du conseil de surveillance et du Directeur ont souhaité les vœux les meilleurs à tout le personnel, en soulignant l’importance encore cette année de l’engagement et les efforts de chacun, à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de soins et offrir le meilleur à nos patients de l’EPSMR.



Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour M. Gérald INCANA et de M. Laurent BIEN de remercier tous ceux qui participent à la chaîne de soins, que ce soit les professionnels de santé, les administratifs et techniques pour leur travail et leur engagement quotidien mais aussi de dresser un rapide bilan de l’année 2019 écoulée. Puis d’aborder une série de projets importants pour l’ensemble de la psychiatrie adulte mais aussi la pédopsychiatrie dont les adolescents, vont marquer la nouvelle année2020.

Ils ont aussi éclairé, que c’est grâce notamment au dynamisme de l’EPSMR en termes de projets, aux efforts et déterminations que des moyens supplémentaires ont été alloués à l’établissement de santé mentale de Cambaie. Couplé par une politique active de maîtrise des dépenses, que notre hôpital a pu conclure l’année 2019 d’une bonne santé financière. Ce qui est un résultat remarquable dans un contexte très difficile pour les établissements de santé précisent t-ils encore. Autre bonne nouvelle annoncée, le taux des CDD à l’EPSMR sera désormais à moins de 5% avec ce nouveau plan pluriannuel de titularisation 2020/2024.



A ce sujet disent-ils enfin, le projet d’établissement 2017-2021 sera également l’occasion d’insuffler une nouvelle dynamique dans les modes d’organisation et de management internes afin de mieux accompagner les évolutions à venir avec le Centre Hospitalier Ouest (CHOR).



Après avoir écoutés avec beaucoup d’attention ce bilan et les perspectives, toujours dans la grande salle remplie d’auditoires, plusieurs de nos professionnels ont été distingués pour l’ensemble de leurs carrières professionnelles, par la médaille d’Or ( 35 ans d’ancienneté) , de Vermeil ( 30 ans) et d’Argent (20 ans) ce qui a permis de mieux connaitre le parcours de chacune et de chacun.

La cérémonie a également donné l’occasion de saluer les départs en retraite pour l'année 2019 , de plusieurs professionnels de l'EPSMR dont plus particulièrement les parcours de Mme PANCLOSSE du service de paye, de Mme SOUPRAYEN Aide Soignante pour leur entier dévouement à l'hôpital et de M.COMORASSAMY éducateur à la pédopsychiatrie-Ouest d’une ancienneté de 41 années dont M. INCANA et M.BIEN ont salué le parcours exemplaire et le remerciant de sa réflexion et l’esprit constructif qui lui a prévalu pendant toute sa carrière professionnelle... Ensuite, la réception s’est clôturée toujours dans une ambiance festive et conviviale, par la traditionnelle soirée dansante. Moment toujours apprécié par tous en attendant la prochaine en 2021. Jean Claude-EPSMR Lu 8 fois







