Cérémonie de rentrée de la classe préparatoire aux concours de catégorie A de la fonction publique

Créée en 2017, la classe préparatoire aux concours de catégorie A des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière est un projet innovant, inédit en métropole et outre-mer et répondant à un engagement fort en faveur de la jeunesse réunionnaise.Elle a pour objectif de donner aux étudiants réunionnais tous les moyens pour préparer au mieux ces concours et accéder aux postes à responsabilité dans les trois fonctions publiques, tout en préparant un diplôme universitaire de Master 1. Cette formation correspond à la première année d'un parcours de Master et est adossée au Master 1 de droit public ou au Master 1 ÉconomieAppliquée de l'Université de La Réunion. les étudiants sont accompagnés par divers dispositifs : parrainage, conférences d'agents des fonctions publiques, stages, mise en situation orale, etc...Cette classe préparatoire s'appuie sur un partenariat expérimental et pilote entre l'État, l'Université de La Réunion, le Conseil régional de La Réunion, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale, l'Institut régional du management en santé de l'océan Indien (IRMSOI) et l'Institut d'études politiques de Paris.Ci-dessous quelques photos de cette cérémonie