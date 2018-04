Cérémonie de remise des médailles des 45e Olympiades des métiers

En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion et le Carif-Oref Réunion, la Région Réunion a organisé sur tout le territoire les sélections régionales des 45èmes Olympiades des Métiers – concours Worldskills, de février à mars 2018.La WorldSkills Competition, plus connue en France sous le nom d’Olympiades des Métiers est une compétition internationale organisée tous les deux ans, qui met en concurrence des jeunes professionnels de moins de 23 ans venus du monde entier, dans une cinquantaine de métiers techniques, technologiques et artisanaux.Ce sont plus de 80 jeunes Réunionnais qui sont entrés en compétition, mettant en valeur leurs savoir-faire dans plus de 16 métiers différents. Objectif : décrocher la médaille d’or qui leur ouvrira les portes des sélections nationales.