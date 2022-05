Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Cérémonie de remise de médailles du travail des agents de la Commune de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et les élus du Conseil Municipal, ont eu le plaisir de remettre à de nombreux agents de la Ville, les médailles d’argent, de vermeil et d’or. Une cérémonie qui s’est déroulée le 5 mai dernier au Multiplex Ciné Cambaie, elle a été également retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Paul.

Annulée l’année dernière à cause des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, cette cérémonie officielle de Remise de Médailles du Travail revient dans un format sans précédent et de grande ampleur quelques jours seulement après le 1er mai. Une date ô combien importante symbolisant la Fête du Travail.



Cette année, ils étaient 191 agents. 191 agents, femmes et hommes, qui ont été récompensés.



La médaille d’argent pour 20 ans de service.

La médaille de vermeil pour 30 ans de service.

La médaille d’or pour 35 ans de service.



Reconnus pour leur ancienneté de service mais aussi et surtout pour leur investissement, leur compétence professionnelle et leur dévouement constant tout au long de leur parcours professionnel.

Ils sont ce jeudi 5 mai, 191 récipiendaires de la Médaille du Travail :

57 agents sont décorés de la Médaille d’argent, parmi eux, 18 femmes et 39 hommes.

52 agents sont décorés de la Médaille de vermeil, parmi eux 27 femmes et 25 hommes.

Enfin, 82 agents ont reçu la Médaille d’or, parmi eux 40 femmes et 42 hommes.

“Cette médaille récompense, chers employés municipaux, votre implication dans vos missions au quotidien, des missions d’Intérêt Général, dans les projets de la Commune. Aussi, la Ville de Saint-Paul, ainsi que le Conseil Municipal et en mon nom propre, tenions à vous remercier. Vous qui avez été tant d’années au chevet du service public, à défendre ses valeurs fondatrices. L’intérêt général, la continuité du service, l’égalité de traitement et la neutralité. Des valeurs constitutionnelles que vous continuez, malgré le contexte socio-économique et sanitaire actuel, à garantir pour les citoyennes et citoyens de notre ville,” évoque le premier magistrat lors de la remise de médaille. Retour en images sur cette journée.







