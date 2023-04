CCIR Cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail

Par CCIR - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 18:24

C'est avec fierté que le Président de la CCI Réunion, Pierrick ROBERT, entouré de ses élus, a accueilli ce matin plusieurs agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, pour la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail. La remise des médailles du travail de la CCI Réunion est une tradition importante qui permet de saluer le dévouement des salariés et leur engagement pour notre institution. Elles récompensent l'ancienneté ainsi que la reconnaissance du travail des agents effectué tout au long de leur carrière. Le Président a également souhaité mettre à l'honneur les récipiendaires de la promotion 2021 qui n'ont pu bénéficier d'une cérémonie en raison des contraintes sanitaires. Ils étaient 87 : 11 pour la médaille d'argent, 37 pour la médaille vermeil, 21 pour la médaille d'or et 18 pour le grand or. Pour cette promotion 2023, le Président a eu le plaisir de remettre 59 médailles aux collaborateurs de la CCI Réunion : 15 médailles d'argent, 9 médailles de vermeil, 22 médailles d'or et 13 médailles grand or. "Pour certains et certaines, cette distinction coïncide plus ou moins avec le terme d'une vie professionnelle. Pour d'autres, elle marque une étape dans leur vie de salarié. Aux premiers, je tiens à présenter mes félicitations les plus sincères ainsi que mes vœux d’une future retraite heureuse et active. Pour les autres, votre médaille marque une étape dans votre parcours, je vous souhaite donc une poursuite d'activité aussi enrichissante que possible." Pierrick ROBERT