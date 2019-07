Mail Cérémonie de remise de diplômes de l’IUT, promo 2019

L’IUT a célébré, le vendredi 28 juin, la réussite de ses 255 diplômés de DUT (Diplôme Universitaire de Technologie), promo 2019.



Plus de 700 personnes étaient réunies au Domaine Mille Cocos à Saint-Pierre pour cet événement marquant la fin de l’année universitaire : diplômés, familles, accompagnants mais aussi partenaires institutionnels (Université, Mairie de Saint-Pierre, CIVIS, Région…) et économiques de l’île (chefs d’entreprises, tuteurs de stage et d’alternance).



255 diplômés ont été récompensés dans les 6 départements suivants :



- Gestion des entreprises et des administrations

- Génie civil – construction durable

- Génie biologique

- Réseaux et télécommunications

- Carrières sociales

- Hygiène Sécurité Environnement



soit un taux de réussite de 96% !



A leurs côtés, la marraine et le parrain de la promo 2019 étaient :

Karine BONNEAU, diplômée d’un DUT Réseaux et Télécommunications à l’IUT de La Réunion en 2011, actuellement responsable supervision chez ZEOP. Hervé BERTHOUIN, diplômé d’un DUT Hygiène et Sécurité option “sécurité publique” à l’IUT de Bordeaux en 1980. Il est actuellement Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion.

Tous deux diplômés d’un DUT, ils ont pu ainsi partager leur expérience et leur parcours avec les jeunes diplômés. Une occasion pour eux de se rappeler de bons souvenirs, de motiver et d’inspirer les étudiants avec beaucoup d’émotions.







Les diplômés 2019 en chiffres : 255 diplômés, 96% de réussite en DUT.



Département

Nombre de diplômés Taux de réussite Majors Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)



Option Gestion comptable et financière



Option Gestion et management des organisations



Option Gestion et management des organisations en apprentissage 74





27





39





8 100%





100%





100%





100%





BACAR ASSAN Anrafa





RAKOTOARIVONY Julie





GILAS Patrick

Génie Civil-Construction Durable (GC-CD) 41 85,41 % GRAVINA Sébastien Génie Biologique (GB)



Option industries alimentaires et biologiques



Option génie de l’environnement 42



27



15 91%



90%



94%



PAYET Ashley



PLOTEAU Marius

Réseaux et Télécommunications (RT)



Formation initiale « classique »



Formation en apprentissage

33



29



4 100 %



100 %



100 %



BARRET Anthony



CHEVALIER Franck Carrières Sociales (CS) 44 100% DIJOUX Rachelle Hygiène Sécurité Environnement (HSE) 21 100% NICLIN Anne-Dolorès



LES IUT EN FRANCE

La création des IUT il y a 52 ans



Les Instituts Universitaires de Technologie ont été créés en 1966 en réponse à un besoin de l’économie française, manquant de cadres intermédiaires qui feraient la jonction entre la conception et l’exécution des tâches professionnelles. Dans les années 80, ils s’inscrivent dans la logique de maillage territorial en offrant un service public universitaire de proximité.

Récemment, suite à la massification dans l’enseignement supérieur, les Instituts Universitaires de Technologies, face à une demande croissante, proposent aussi un débouché naturel aux bacs technologiques. Depuis le début, ils jouent un rôle d’ascenseur social.



Un succès immédiat



Le décret du 7 janvier 1966 est à l’origine des 11 premiers IUT.



Une place importante est donnée à des disciplines nouvelles comme l'informatique, la productique, le génie civil. Le succès est immédiat. L’IUT est une composante interne d’une université, impliquant activités de recherche et formation, dont l’originalité tient à l’approche professionnalisante et à la relation étroite avec les acteurs socio-économiques. Universitaires et chargés de cours issus des milieux professionnels y dispensent, en formation initiale, continue et en alternance, un enseignement supérieur sur deux ans pour délivrer un diplôme national universitaire de technologie. Les étudiants, titulaires d’un baccalauréat, sont sélectionnés sur dossier. En 1999, les Licences Professionnelles sont créées, elles sont portées à plus de 70% par les IUT.



Quelques chiffres



Il existe aujourd’hui 113 IUT (dont 5 en outre-mer) répartis sur le territoire français :



- 24 spécialités de DUT (16 du secteur industriel et 8 du secteur des services) et

1 226 licences professionnelles

- 9 384 enseignants et enseignants-chercheurs.

- les IUT accueillent en moyenne 150 000 étudiants (115 000 en DUT et 35 000 en Licence professionnelle)

- des candidatures toujours plus nombreuses : +10% candidatures en 2017 par rapport à 2016 (851 242 au 20 mars 2017) et +1,6 % de DUT en vœu 1 (114 930 au 20 mars 2017)

- des candidats de tous horizons : 62 % bacs généraux, 29% bacs technologiques, 5% bacs professionnels, 4% autres



Depuis 1966, près de 2,5 millions de diplômés ont bâti une carrière professionnelle sur un socle de connaissances et de compétences reconnu comme une valeur sûre par les milieux professionnels. Un référentiel de formation défini nationalement, co-construit avec les acteurs de la profession est actualisé régulièrement en fonction des besoins du marché de l’emploi.

L’IUT DE LA REUNION

L’IUT de La Réunion a été créé en 1994. Installé dans des locaux provisoires à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, l’IUT propose alors à 28 étudiants la préparation du DUT GEA (Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations) de niveau Bac+2. Depuis 1998 sur le Campus Universitaire de Terre Sainte, il compte aujourd’hui 7 départements : Gestion des Entreprises et des Administrations, Génie Civil-Construction Durable (depuis 1998), Génie Biologique (depuis 2004), Réseaux et Télécommunications (depuis 2006), Carrières Sociales (depuis 2010), Hygiène, Sécurité, Environnement (depuis 2017) et Techniques de Commercialisation (depuis 2018).



L’IUT de La Réunion, accueille actuellement 550 étudiants en DUT dans les différentes spécialités. Au total, l’IUT accueille environ 800 étudiants (DUT, licences professionnelles et formations courtes)



Depuis la promotion de 1994, plus de 2900 étudiants ont validé un DUT à La Réunion et plus de 1500 étudiants ont acquis une Licence Professionnelle.



L’OFFRE DE FORMATION DE L’IUT DE LA REUNION

7 DUT :

- Gestion des entreprises et des administrations

option Gestion et management des organisations ou Gestion comptable et financière

- Génie civil – construction durable

- Génie biologique

option génie de l’environnement ou industries agroalimentaires et biologiques

- Réseaux et télécommunications

- Carrières sociales, option assistance sociale

- Hygiène, Sécurité, Environnement

- Techniques de commercialisation (ouverture à la rentrée 2018)



Le développement de l’apprentissage en DUT



Depuis la rentrée 2016, l’IUT a développé l’apprentissage en DUT. Le Département GEA a été le premier à proposer la 2ème année en apprentissage, en option GMO, pour un groupe d’étudiants. Réseaux et Télécommunications a également poursuivi cette démarche de professionnalisation en 2017.



La grande nouveauté cette année est la célébration des premiers diplômés du DUT Hygiène Sécurité Environnement, département créé en 2017, qui avec le département TC (créé en 2018) participent au développement des cursus courts professionnalisants.



L’IUT dispense également depuis l’année 2000 des Licences Professionnelles, en formation initiale ou en formation continue (pour les salariés, demandeurs d’emplois…).



Actuellement 6 Licences Professionnelles en alternance sont proposées :



1/ Métiers du BTP : Génie Civil et Construction

- spécialité Gestion de projet et conduite de travaux



2/ Métiers de l'Énergétique de l'environnement et du Génie Climatique

- spécialité Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables



3/ Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement



4/ Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications

- Parcours : «Réseaux informatiques, mobilité et sécurité »

- Parcours : « Administration et Sécurité des Réseaux »

- Parcours : « Réseaux très haut débit »



5/ Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle



6/ Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle - Développement social et socio-culturel local (en partenariat avec l’Université Paris Descartes, ouverture à la rentrée 2017)



Enfin, pour répondre à la demande des entreprises et aux besoins du marché du travail, l’IUT propose des formations courtes ou des certifications : Diplôme Universitaire Développement Informatique-Métiers du Web, Diplôme Universitaire Entrepreneur TPE, Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle Building Information Modeling (BIM), Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle Protection Agro-écologique des Cultures ou Microbiologie, Administration de réseaux Certification académique CISCO Networking Academy…



Deux nouvelles formations courtes ont vu le jour dans le courant de l’année universitaire 2018-2019 : un Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle dans le domaine de la gestion des déchets en économie circulaire et un Diplôme Universitaire Cyberattaque Cyberdéfense. Il s’agit pour l’IUT d’adapter son offre de formation aux besoins de formation des professionnels et répondre aux enjeux de l’évolution du tissu économique réunionnais.



QUELQUES STATISTIQUES

Enquête sur le devenir des diplômés de DUT de la promo 2018, à 6 mois

(101 réponses) :



- 54,5% en poursuite d’études (L2, L3, DUETI, DUSTI, école d’ingénieur, école de commerce/gestion, autre)

- 29,3 % en contrat d’alternance (51,7% en contrat de professionnalisation, 48,3% en apprentissage)

- 6,1 % en emploi (66,7% CDI, 33,3% CDD, 0% interim)

- 10,1 % autre

LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES

L’IUT accompagne le développement des entreprises locales, par l’intermédiaire des projets tutorés des étudiants (en moyenne 10/an/département), par la mise à disposition de ses plateformes technologiques et par l’interventions de ses enseignants-chercheurs sur des problématiques, visant le développement ou l’aide à l’innovation, d’entreprises des secteurs artisanal, industriel et public.



On recense, une dizaine par an de contrats de Recherche et Développement (R&D) ou de Conseil avec des entreprises dans l’agroalimentaire, les biotechnologies, l’environnement, les télécommunications, la banque, l’assurance, la qualité et le génie civil. Pour y parvenir, l’IUT dispose d’un site pilote en énergies renouvelables, d’une plateforme d’expérimentations de production d’algues, de plusieurs salles d’analyses et d’expérimentations (agroalimentaire, environnement, informatique, télécommunications, essais en bâtiment et travaux public…), d’un Fablab et héberge partiellement dans ses locaux 3 équipes de recherche de l’Université.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Les entreprises participent à la vie de l’IUT à travers notamment :



- l’accueil des stagiaires d’une durée d’1 à 3 mois

- l’accueil des étudiants en licence professionnelle

- les projets tutorés

- la mise à disposition de leurs équipements pour la formation

- un soutien financier à travers la taxe d’apprentissage (environ 150 entreprises)

- la participation au conseil de l’IUT (6 personnalités extérieures élues, dont le président du Conseil)

- les visites d’entreprise

- le Fablab

- les enseignements par des professionnels (259 intervenants extérieurs)

- le sponsoring d’actions étudiantes ou d’évènements

LE SOUTIEN FINANCIER DE LA REGION REUNION

La Région Réunion apporte son soutien financier au développement à la rénovation des plateaux techniques de l’IUT, finance des équipements pour les nouvelles formations, accompagne l’IUT au développement de l’apprentissage ou et du chantier Ecole « Nouvelle Route du Littoral » et participe au financement de l’extension des bâtiments IUT.

LE SOUTIEN FINANCIER DE LA CIVIS

La CIVIS apporte son soutien à l’équipement pour l’innovation, à l’appui au développement des projets en lien avec les entreprises et au développement des conditions de la vie étudiante.



LE PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE SAINT-PIERRE

L’IUT collabore avec la Mairie de Saint-Pierre à travers le développement des projets ANRU et écoquartiers. La Mairie apporte également un soutien important aux associations étudiantes de l’IUT dans la logistique et l’organisation des manifestations étudiantes, en particulier la soirée de remise de diplômes.

