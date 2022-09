Cérémonie de la remise des prix du concours Jardins & Balcons Fleuris : le bonheur est dans le jardin !

Il suffit de regarder les cours pour se rendre compte que les Saint-Pauloises et Saint-Paulois ont la main verte et qu’ils passent beaucoup de temps à planter, dépoter, greffer, tailler… Et cela s’est vu davantage lors du confinement. Les Réunionnais ont eu plus de temps pour s’occuper de leur cour, de leur jardin. Certains se sont même découverts des talents, des passions. Les bienfaits du jardinage ne sont plus à démontrer, on sait que cette activité a des vertus bénéfiques pour notre santé.



Jardiner, c’est se faire du bien !



Jardiner permet de s’évader du quotidien et de ses soucis, de se reconnecter à la nature et d’apprécier les bienfaits qu’elle nous procure. “Que ce soit dans sa cour ou sur son balcon, les Réunionnaises et les Réunionnais ont toujours besoin d’être entourés de plantes. Qu’elles soient décoratives, médicinales, aromatiques ou simplement fleuries, les plantes ornent nos cases et apportent à nos immeubles des touches de couleurs qui attirent le regard”, commence Emmanuel SERAPHIN, Maire de Saint-Paul.



“Nous avons ce lien avec la terre que nous devons cultiver, protéger.“



Le jardin créole est une tradition, un héritage culturel, un patrimoine que nous nous devons de préserver et c’est justement pour encourager les Saint-Paulois à perpétuer cette tradition que “j’ai décidé de mettre en place ce concours et rendre ainsi hommage à tous ceux qui s’impliquent dans la mise en beauté de leur jardin”, poursuit le premier magistrat. Par ailleurs, c’est bien plus que leur propre jardin que ces personnes font rayonner, elles mettent en lumière tout un quartier ou tout un immeuble. “Je souhaite faire de Saint-Paul une commune fleurie où il fait bon vivre, où la nature est présente partout. Où la biodiversité est préservée. Je souhaite aussi que Saint-Paul continue de se façonner tout en préservant ses ressources naturelles. En cela, les Communes ont un rôle crucial à jouer pour accompagner la population dans cette démarche. Merci à tous nos participants, aux lauréats, de rendre notre commune encore plus belle!”



REMISE DES PRIX DU « CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2022 »



3ème Prix Jardin est décerné à Joséphine MOUNOUSSAMY

Remporte un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune.

2ème Prix Jardin revient à Daniel Paul DUMONT

Remporte un bon d’achat d’une valeur de 150 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune.

1er Prix Jardin est décerné à Gérald GARDENAT

Remporte un bon d’achat d’une valeur de 200 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune.

1er Prix Balcon revient à Célia HOARAU

Célia HOARAU 1er Prix Professionnel est décerné à l’Association SANTA ALLON BOUGER

l’Association SANTA ALLON BOUGER Prix coup de cœur de ce Concours revient à Jacqueline MULOT

Prix de participation : Bon d’achat de 20 euros



– Aliette CUVELIER

– Gabriel SORLIER

– Jasmine MAMINDY

– Marie MASSON

– Kény MERAMANDRO et Ciryl MATHIAS

– Jacqueline VALIN