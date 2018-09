Société Cérémonie de fin de formation des Cadets de la République





Cette 13ème promotion de cadets a reçu ses insignes d'ADS des mains de la directrice de cabinet du préfet de la Réunion accompagnée du Commandant Divisionnaire Christine Lavantes, Directeur Territorial au Recrutement et à la Formation de la Police Nationale Réunion-Mayotte.



C'est avec beaucoup de fierté, que le directeur Christine Lavantes a rendu hommage par son discours aux sacrifices et aux valeurs de ces jeunes policiers qui ont choisi d'embrasser une carrière emprunt d'altruisme et d'abnégation dans les forces de l'ordre de la République.



Afin de rendre hommage au parcours des cadets mais surtout à la réussite de ce programme qui récompense la réussite d'une quinzaine de jeunes qui incorporent les rangs de la police nationale, les députés Ericka Bareigts, Jean-Hugues Ratenon et David Lorion ont fait montre de leur présence.



Après un exercice de défilé devant les autorités civiles et militaires, les jeunes ADS ont tenus à remercier par un émouvant discours leur hiérarchie pour le soutien inconditionnel durant cette année de formation, le Commandant du DA 181 pour son accueil, mais surtout le Brigadier Chef Philippe pour son dévouement ainsi que sa patience. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion qu'il a reçu des mains de ses élèves une magnifique montre en guise de remerciement.



La prochaine promotion sera déjà à pied d'oeuvre le 3 septembre prochain dans l'enceinte du DA 181 avec 16 nouveaux Cadets de la République. Ce vendredi 31 aout 2018 est une date importante pour les Cadets de la République de la Réunion . Cette journée, qui marque la fin de leur formation par une cérémonie de sortie de promotion, fait d'eux des Adjoints De Sécurité (ADS). Ils seront désormais affectés dans les services de la Police Nationale sur l'ensemble de l'île.Cette 13ème promotion de cadets a reçu ses insignes d'ADS des mains de la directrice de cabinet du préfet de la Réunion accompagnée du Commandant Divisionnaire Christine Lavantes, Directeur Territorial au Recrutement et à la Formation de la Police Nationale Réunion-Mayotte.C'est avec beaucoup de fierté, que le directeur Christine Lavantes a rendu hommage par son discours aux sacrifices et aux valeurs de ces jeunes policiers qui ont choisi d'embrasser une carrière emprunt d'altruisme et d'abnégation dans les forces de l'ordre de la République.Afin de rendre hommage au parcours des cadets mais surtout à la réussite de ce programme qui récompense la réussite d'une quinzaine de jeunes qui incorporent les rangs de la police nationale, les députés Ericka Bareigts, Jean-Hugues Ratenon et David Lorion ont fait montre de leur présence.Après un exercice de défilé devant les autorités civiles et militaires, les jeunes ADS ont tenus à remercier par un émouvant discours leur hiérarchie pour le soutien inconditionnel durant cette année de formation, le Commandant du DA 181 pour son accueil, mais surtout le Brigadier Chef Philippe pour son dévouement ainsi que sa patience. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion qu'il a reçu des mains de ses élèves une magnifique montre en guise de remerciement.La prochaine promotion sera déjà à pied d'oeuvre le 3 septembre prochain dans l'enceinte du DA 181 avec 16 nouveaux Cadets de la République.





Pascal Robert Lu 265 fois





Dans la même rubrique : < > Pêcheurs Ste-Rose: Un fonds de solidarité exceptionnel débloqué après Fakir Aménagement durable: La Possession, une source d'inspiration pour Madagascar