Cérémonie de commémoration du 20 Désanm au cimetière des Esclaves et des Oubliés

174 ans après l'abolition de l'esclavage, la Ville de Saint-Paul labellisée Ville d'art et d'histoire commémore cet événement qui fait partie de notre histoire. Pour rendre hommage à notre passé, à nos ancêtres, une cérémonie commémorative s'est déroulée ce mardi 20 décembre à 10h au cimetière des Esclaves et des Oubliés.



20 Désanm : un devoir de mémoire

Pour honorer la mémoire de ces esclaves qui reposent dorénavant face à l’Océan et pour tous ceux qui ont été oubliés, une cérémonie commémorative s’est déroulée ce mardi 20 décembre à 10h au cimetière des Esclaves et des Oubliés. Retransmise en direct sur la page

Retrouvez le live sur la page

Découvert fortuitement après un épisode de forte houle lié au passage de Gamède : des restes humains, des crânes et des os. Les fouilles archéologiques estiment à 4 000 corps enfouis dans le sol. 4 000 esclaves enterrés face à l'océan Indien, à ce même océan qui a vu débarquer ses premiers habitants il y aura bientôt 360 ans. Ce Cimetière des Esclaves et des Oubliés, est l'un des plus importants vestiges de l'esclavage à La Réunion. "Sa découverte fut un moment fort en émotions pour tous ceux présents", se souvient Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe déléguée à la culture à la Ville de Saint-Paul.

20 Désanm : un devoir de mémoire

Pour honorer la mémoire de ces esclaves qui reposent dorénavant face à l'Océan et pour tous ceux qui ont été oubliés, une cérémonie commémorative s'est déroulée ce mardi 20 décembre à 10h au cimetière des Esclaves et des Oubliés. Elle a débuté par un hommage à Delphine HELOD, seule esclave affranchie reposant au Cimetière marin de Saint-Paul. Des artistes étaient présents pour ce moment historique : Miguy TACITE, ONRAKA, Christine SALEM, ZANLIK ek LESPRIT…

Pour rendre hommage à nos ancêtres, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, la Présidente du Conseil Régional, Huguette BELLO, la Députée, Karine LEBON, et Jean Marc AYRAULT, ancien premier ministre et président de la fondation pour la Mémoire de l'Esclavage ont déposé des gerbes et des fleurs sur les tombes du cimetière des Esclaves et des oubliés. "Il faut continuer à s'interroger sur cette domination et sur cette période post-coloniale, comment nous appréhendons cette histoire pour mieux nous projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui est important", déclare le Maire de Saint-Paul face au mémorial aux ancêtres fondateurs de l'artiste Jack Beng-Thi. Avant la fête de la Liberté, le 20 Désanm c'est avant tout un devoir de mémoire, une nécessité de transmettre à la génération future l'histoire de notre île, l'histoire de notre peuple. Bonne fèt kaf zot tout' !





