Cérémonie de Remise de diplômes - IAE

Le Conseiller Régional, Pascal PLANTE, était présent au MOCA ce jeudi 1er juin pour la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2021/2022 des étudiants de l’IAE.

« Cette cérémonie de remise de diplômes vient rendre hommage à vous, jeunesse réunionnaise, dont le travail mérite d’être salué et récompensé. Ainsi, au nom de la Présidente Huguette Bello et de tous les élus régionaux, je vous félicite pour votre bel accomplissement, fruit de vos années d’efforts et de sacrifices.

La Région Réunion a pris des engagements forts pour la réussite de nos étudiants et leur accompagnement vers une véritable qualification, nécessaire pour une insertion professionnelle réussie. La jeunesse, constitue notre atout fondamental et la politique regionale doit offrir aux jeunes Réunionnais les moyens de mieux se former à travers une politique éducative ambitieuse.

Nous croyons que la formation est un puissant levier qui permet de bâtir cette Réunion plus juste et plus solidaire et où chacun peut trouver sa place et son utilité dans la société. Et la dimension de développement humain, qui est au cœur de notre projet réunionnais, est en lien direct avec le développement économique. »

Pascal PLANTE