La grande Une Cercle de jeu illégal au Moufia : Le procès de l'organisateur supposé renvoyé

Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 08:28





Charles R, 46 ans, devait être jugé ce vendredi matin pour avoir dirigé illégalement un cercle de jeux de poker dans le quartier du Moufia à Saint-Denis. Mais le procès a été renvoyé au 5 mai 2023, l'avocat ayant tout juste été constitué.Pour rappel, le 18 février dernier en soirée, la procureure de la République de Saint-Denis, accompagnée de plusieurs policiers du Service territorial de police judiciaire (STPJ) et des hommes du RAID, avaient investi la propriété du Dionysien. Pour mener à bien leur mission, les deux chemins d’accès à la propriété avaient été bloqués afin d'éviter toute fuite des participants. Une perquisition avait été menée jusqu'au milieu de la nuit. Deux voitures de luxe avaient été saisies, une Porsche Cayenne et une Mercedes cabriolet, embarquées notamment par des camions remorqueurs.La DIECCTE, la DGFIP et l'URSSAF se sont constituées parties civiles.